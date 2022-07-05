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駁抄襲！余正煌「論文謝詞」曝：感謝林智堅市長提供數據

▲林智堅也召開記者會澄清，更公開余正煌事後的「誌謝全文」，證實陳明通的說法。（圖／翻攝自林智堅直播）
▲林智堅也召開記者會澄清，更公開余正煌事後的「誌謝全文」，證實陳明通的說法。（圖／翻攝自林智堅直播）

編輯中心/綜合報導

2022-07-05 17:36:472022-07-05 17:43:28

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅，被指控在中華大學和台大國發所的碩士論文涉嫌抄襲；今（5）日指導教授陳明通站出來表示是另名論文撰寫者余正煌向林智堅借用資料，林智堅也召開記者會澄清，更公開余正煌事後的「誌謝全文」，證實陳明通的說法。

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林智堅在台大國發所的碩士論文「三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響以2014新竹市長選舉為例」被爆出抄襲台大國發所的另一位碩士生余正煌所著的論文「2014年新竹市長選舉研究：林智堅勝選的政治社會基礎」。

不過，國發所教授陳明通發出聲明指出，他是林智堅的指導教授，必須幫林智堅澄清一下，是余正煌拿林智堅的資料寫論文，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，怎麼寫也是他先指導林智堅。

民進黨桃園市前議員王浩宇，也臉書PO出余正煌論文的感謝內容，從「誌謝」中可以看到，余正煌除了感謝指導教授李碧涵的指導之外，也感謝了陳明通教授與林智堅，寫到「幫助協調本論文研究的主角新竹市長林智堅，提供當時競選總部內部參考所用之民調數據資料予學生分析」，更點出「在與林市長僅有幾面之緣的情形下，市長仍願意提供協助」，余正煌論文謝詞曝光特此對陳明通老師及新竹市長林智堅表達感謝之意」。

▲（圖／翻攝王浩宇臉書）
▲余正煌謝誌。（圖／翻攝王浩宇臉書）

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