「藍抹黑林智堅論文」 民進黨批秀下限：無助張善政選情
國民黨今（5）日爆料聲稱，民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅的論文抄襲，林智堅中午時已出面澄清打臉。民進黨發言人周江杰傍晚表示，2020年時林智堅與老師賀力行已明確澄清過，如今，國民黨又以此舊聞炒冷飯，為了選舉，對林進行人格抹黑。民進黨支持林智堅捍衛個人名譽的作為，也呼籲國民黨不要為了選舉謀算，想重製過去「宇昌案」手法，抹黑潑髒水、毀人聲譽。
周江杰指出，林智堅今天再次為其論文遭不實指控，出面澄清說明。首先，關於他在台大國發所的論文部分，不僅清楚指出與余正煌先生的論文存有主題不同、研究對象不同，和結論不同等三點差異，該論文中的問卷、第一手民調資料，皆是林智堅設計與搜集，林就是上述資料的原創者。此外，林的指導教授陳明通，今早也有做相關的說明，並說到余只是比林早畢業，並不是林抄襲余的論文。
至於林智堅在中華大學的碩論，周江杰進一步說，林與賀力行已在2020年澄清，今天，林也提出賀力行與王明郎兩位老師的親筆聲明，證實林智堅有共同參加TCSI實驗室的討論，並提供意見。過程中的問卷發放、回收與資料分析，林智堅均參與其中，中華大學網站都查得到，使用該資料作為碩論佐證，也屬合情合理。
周江杰強調，林智堅與相關指導教授都已經提出證據說明，國民黨卻想要冷飯熱炒，更想再次炮製「宇昌案」抹黑手法，令人遺憾。周江杰呼籲國民黨不要潑髒水，不但對於國民黨桃園市長參選人張善政的選情毫無幫助，也更再次讓人看見國民黨秀下限的一面，年底的桃園市長選舉，請還給全民一場乾淨的選舉。