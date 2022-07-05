午後對流像「打地鼠」亂竄！大雷雨還有1天 周四起放晴
受到西南風及午後熱對流發展影響，今（5）日全台各地午後又下起大雷雨，對流消消長長就像「打地鼠」一個又一個不斷冒出來，讓中央氣象局疲於奔命，豪雨、大雨特報及大雷雨即時訊息發個不停。氣象局表示，明（6）日天氣與今日類似，在西南風持續影響下各地天氣都不穩定，尤其中南部地區整天都可能有雷雨發生，中部以北地區及各山區午後仍要嚴防有大雨，記得要攜帶雨具備用。周四、週五（7/7~7/8）太平洋高壓逐漸西伸，天氣慢慢轉趨穩定，中南部地區氣溫會快速回升，高溫可達攝氏34到35度，感受上明顯偏熱。
根據氣象局觀測資料顯示，今日午後比較明顯的雨勢集中在新竹以北、大台北地區為主，截至傍晚5時30分為止，新竹關西錦山國小測站測得140毫米的累積雨量最多。預估明日午後中部以北地區依舊會有大雷雨報到，但比較大的降雨會以山區為主，甚至不排除達到豪雨等級，而中南部地區整天斷斷續續會有降雨，又以南部地區雨勢較大，提醒民眾要隨時留意氣象局最新警、特報。
氣象局表示，週四、週五太平洋高壓逐漸西伸，台灣附近慢慢轉為偏南風的環境，這裡天會是一個天氣轉換的過程，各地大多恢復多雲到晴，不過午後西半部地區及東半部山區仍有局部短暫雷陣雨，但雨勢會比這幾天明顯小許多，清晨及上午南部及東南部地區受到海陸風影響有些零星短暫陣雨。
到了週末高壓西伸籠罩台灣，各地天氣將更為穩定，大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後雷陣雨的範圍、雨勢都會明顯變小。西半部地區高溫可達攝氏34到35度，其他地區高溫攝氏30到33度。氣象局特別提醒，這段期間中南部地區因為降雨的關係，高溫略有下滑，不過周四起氣溫快速回升，民眾感受上會特別炎熱，請記得要多補充水分以免中暑。