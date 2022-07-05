斯里蘭卡淪一帶一路苦主！大馬前總理：對全球都是教訓
斯里蘭卡作為中國「一帶一路」債務陷阱典型苦主，這兩年因為俄烏戰爭與新冠疫情加速經濟崩盤，如今外匯見底能源價格飆漲，民眾苦不堪言。馬來西亞前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）日前以斯里蘭卡為例，強調每個國家都有可能走上斯里蘭卡的道路，指出該國如今面臨財政危機很大部分的原因來自政府對幣管理不佳與投資政策不善。
《日經新聞》先前引述馬來西亞前總理馬哈地（Mahathir Mohamad）的專訪，指出斯里蘭卡目前的債務危機是對其他亞洲政府的警告，他認為斯里蘭卡主要的問題是出自沒有硬通貨儲備來支付債權人中國，而這純粹是貨幣管理出了問題以及投資政策不利所導致。
馬哈地表示，馬來西亞令吉在1997年亞洲金融風暴時，因為泰銖大幅貶值導致其他貨幣承壓，兩周內就與美元的掛鉤崩潰，由於當時令吉嚴重貶值企業無力還債，股市一度暴跌75%以上，逼得外資接連撤離；當時馬哈地不顧爭議將馬來西亞與其他國家區分開來，同時拒絕國際貨幣組織（IMF）的建議，以增加政府支出方式來提振經濟，同時引進嚴厲的資本管制，成功讓馬來西亞令吉與美元再度掛鉤。
馬哈地表示，亞洲地區的發展中國家想要參與貨幣市場勢必得保持謹慎、格外當心，更強調「外匯交易員千萬不要與中國對賭」，同時向斯里蘭卡喊話，呼籲該國政府採取負責任的經濟政策以化解眼前的財政困境。