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能源危機逼近日本！日幣貶值推高成本　核能重啟討論增

▲近來因俄烏戰爭、日幣貶值等因素，造成日本進口能源成本飆升，也因此掀起重啟核電議題討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來因俄烏戰爭、日幣貶值等因素，造成日本進口能源成本飆升，也因此掀起重啟核電議題討論。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-05 18:10:01

日本是世界第三大經濟體，但近來卻受到三大困境影響，包括日幣貶值、俄烏戰爭影響和東京出現熱浪，導致現在面臨了全面的能源危機。

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根據《彭博社》報導，日本有大約90%能源是透過進口，並且多數以美元計價，在日圓跌至近20年最低水準之前，能源成本就已經因為全球石油、天然氣、煤炭價格上升而成長。受到俄羅斯入侵烏克蘭以及疫後復甦需求提升，全球貿易基準布蘭特原油價格，以美元計算今年上漲40%以上，但若是以日圓計算，則是飆升將近70％。根據最新貿易數據，5月份以日圓計算的進口液化天然氣（LNG）每噸的平均成本比起去年同期高出將近120%。

美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）資深研究員中野（Jane Nakano）表示，包括戰後燃料價格上漲和貨幣貶值在內，一系列因素正對日本的能源安全帶來龐大壓力，成為日本有史以來最嚴重的能源危機之一。

岸田政府與七國集團（G7）因侵烏行動，一同向俄羅斯實施制裁，避免使用該國石油和煤炭，卻同時收緊了日本的可用供應。

根據國際能源署數據，在節制2019年3月的一年之中，可再生能源占日本主要能源供應的比重不到10%，這讓日本別無選擇，只能支付高昂的化石燃料費用以維持經濟發展。

雪上加霜的是，今年出現了異常炎熱的夏季，導致供應更加緊張，上週東京的最高溫接近攝氏37度，但30年以來的平均氣溫為攝氏22.5度，為避免能源短缺的問題，政府也呼籲國民節約用電。

▲日本近來天氣炎熱，卻因為能源危機必須節電。圖為岐阜縣多治見市車站前溫度計，顯示為39.4度。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本近來天氣炎熱，卻因為能源危機必須節電。圖為岐阜縣多治見市車站前溫度計，顯示為39.4度。（圖／美聯社／達志影像）
事實上，不僅是燃料價格受到日圓貶值和全球供應競爭加劇的影響，紙張、鋼鐵、混泥土等原料價格也在不斷飆升。

近期危機引發日本能源政策和電力市場結構的爭論。一方面，將可能增加發展再生能源的動力，但同時也引發對於使用核電的討論。但自2011年福島核災以來，日本大多數核反應爐仍處於關閉狀態，而核電也一直是敏感話題。

東京後石油戰略研究院（Post-oil Strategy Institute）代表大場紀章（Noriaki Oba）表示，政府可能會想辦法重啟閒置的核電站。隨著近來碰上的能源危機影響加劇，岸田政府處境艱難，大場紀章認為，在7月10日舉行的參議院大選之後，日本的政策可能會出現重大的影響，要求重啟核電的呼聲可能會越來越高。

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