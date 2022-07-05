能源危機逼近日本！日幣貶值推高成本　核能重啟討論增

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國智庫戰略暨國際研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）資深研究員中野（Jane Nakano）表示，包括戰後燃料價格上漲和貨幣貶值在內，一系列因素正對日本的能源安全帶來龐大壓力，成為日本有史以來最嚴重的能源危機之一。
岸田政府與七國集團（G7）因侵烏行動，一同向俄羅斯實施制裁，避免使用該國石油和煤炭，卻同時收緊了日本的可用供應。
根據國際能源署數據，在節制2019年3月的一年之中，可再生能源占日本主要能源供應的比重不到10%，這讓日本別無選擇，只能支付高昂的化石燃料費用以維持經濟發展。
雪上加霜的是，今年出現了異常炎熱的夏季，導致供應更加緊張，上週東京的最高溫接近攝氏37度，但30年以來的平均氣溫為攝氏22.5度，為避免能源短缺的問題，政府也呼籲國民節約用電。
事實上，不僅是燃料價格受到日圓貶值和全球供應競爭加劇的影響，紙張、鋼鐵、混泥土等原料價格也在不斷飆升。
近期危機引發日本能源政策和電力市場結構的爭論。一方面，將可能增加發展再生能源的動力，但同時也引發對於使用核電的討論。但自2011年福島核災以來，日本大多數核反應爐仍處於關閉狀態，而核電也一直是敏感話題。
東京後石油戰略研究院（Post-oil Strategy Institute）代表大場紀章（Noriaki Oba）表示，政府可能會想辦法重啟閒置的核電站。隨著近來碰上的能源危機影響加劇，岸田政府處境艱難，大場紀章認為，在7月10日舉行的參議院大選之後，日本的政策可能會出現重大的影響，要求重啟核電的呼聲可能會越來越高。