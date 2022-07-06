房市／上半年家戶購屋比 六都「這兩地」最旺原因曝光
信義房屋統計可反映區域買氣的家戶購屋比例，今（2022）年上半年六都的家戶購屋比例，都比五年前明顯增加，反映當前買氣狀況熱絡，遠優於五年前房市低迷時期，其中上半年的家戶購屋比例最高的是桃園市，每百戶家庭就有2.6戶購屋，其次則是台中市每百戶有2.5戶購屋，不過對比2018年上半年的家戶購屋比，台中增加的比例反而比桃園多一些，反映台中地區過去一段的市場買氣相當暢旺。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從家戶購屋比的統計來看，北台灣家戶購屋最旺的就是桃園市，而台中市則是中部交易最熱的都會區，這些區域的買氣暢旺有許多原因，包括許多重大建設逐漸落成，區域內的工作機會多，吸引外來人口移入，同時都市人口結構相對年輕，且過去一段時間景氣暢旺時，也吸引更多需求進場購屋。
統計顯示，雖然上半年移轉量最大的是新北市的3.4萬棟，不過因為新北市的人口與家戶數量龐大，統計起來的單位買氣反而不如其他區域活潑，統計過去五年除了北市以外，其他區域的家戶數都呈現明顯增長，需求增加又碰上景氣復甦，家戶購屋比也隨之增溫。北市的家戶購屋比上半年為1.5%，略高於5年前的1.3%，家戶購屋比例位居六都之末，新北市則是2.1%，最高的則是桃園市的2.6%，其次台中市的2.5%，南二都的台南市與高雄市則都是1.8%。
曾敬德指出，從家戶購屋比的結構可以發現，越年輕的都市買氣越暢旺，但像台北市這類發展成熟的區域，首購門檻較高，家戶購屋比例相對較低，但可能換屋的需求反而比其他區域更顯著。