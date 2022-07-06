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房市／夏季高溫影響裝修？專家教你注意「5重點」

▲夏季高溫，裝修時須留意5個重點，信義居家表示，安裝時要考慮到熱漲冷縮因素。（圖／聖德室內裝修設計提供）
▲夏季高溫，裝修時須留意5個重點，信義居家表示，安裝時要考慮到熱漲冷縮因素。（圖／聖德室內裝修設計提供）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-06 08:30:00

迎接夏季高溫，就連居家裝修也需特別留意！專家表示，正因為夏季高溫炎熱，屋主在裝修時需注意材料的防火、防潮、防霉、空氣流通、熱脹冷縮5個重點，減少可能的風險，讓裝修過程可以更順利。

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第1個重點為注意防火，信義居家表示，夏季高溫悶熱，而裝修常用的木質材料例如木地板、門、櫃體等屬於易燃物品，室內裝修時會將這些裝修材料和施工時使用的油漆、油料等易燃品推放一起，假如室內空氣不流通，便容易因為高溫天氣而引起自燃，因此夏季室內裝修切記將易燃物品分開，放在太陽不會直射的陰涼處，並保持室內的空氣流通，以避免火災的發生，表面材也盡量選購防火材料或防焰材料。

除此之外，老屋在裝修時應定期檢查瓦斯管線，如設施已老舊即需要更換，避免引發危險。早期的電線，大部分已不符合現今規定，年限已到就需更換，避免負載電流量過大引發走火，另外老屋普遍尚無法滿足現行的消防法規，如屋齡已高，建議直接擬定翻新計畫，改善建材防火能力不足等問題。

第2個重點為注意防潮，信義居家表示，夏季除了高溫，降雨也多，空氣中的濕度增加，變得更潮濕，此時需更留意裝修材料存放的方式，盡量放在乾燥的環境並避免材料泡到水，像是木質地板一經泡水後便很難恢復往日樣貌，一旦泡水就會造成膨脹、甚至腐朽最後不堪使用，因此在裝修的同時也要做好裝修材料防潮措施。另外颱風大雨前夕，要特別注意下工時門窗是否緊閉，以免雨水打進室內，造成漏水問題。

第3個重點為注意防霉，在裝修時要注意選擇的塗料除了防水之外，是否也有防霉的功能，才能減少產生黴菌的機會，而油漆稀釋調製後再塗刷，過於稀釋會影響到防潮及防霉效果。此外，於夏季下雨期間進行施工，油漆乾燥的速度不夠快，容易導致發霉，在裝修時可請專業師傅特別留意此細節。

第4個重點為注意空氣流通，信義居家表示，裝修用的膠水、油漆以及新買的家具都可能含有甲醛，在夏季高溫的影響下，加劇了釋放的速度，使室內污染濃度更高，容易誘發甲醛中毒症狀，因此夏季在裝修時需要打開門窗，保持室內空氣流通，或是可以直接選購可以除甲醛的油漆，達到淨化空氣的效果。

第5個重點為注意熱脹冷縮，例如夏季安裝門窗時，如果尺寸安排得太剛好，有可能冬季氣溫降低時，會出現一點點縫隙。而在鋪地板時，則是需要將縫隙排得非常緊密，避免冬季變冷時，熱漲冷縮導致縫隙變大，影響美觀，裝修時透過地板壓條處理地板與牆的接縫處，即可避免牆與地板縫隙過大的影響。

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