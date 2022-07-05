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狼又來了！西安傳三度封城　明起公共場所全暫停營業一週

▲中國新冠疫情反覆，曾二度封城的西安又宣布明（6）起再度實施臨時性管控措施長達一周。圖為西安一處社區民眾準備接受核酸檢測。（圖／翻攝自新華社）
▲中國新冠疫情反覆，曾二度封城的西安又宣布明（6）起再度實施臨時性管控措施長達一周。圖為西安一處社區民眾準備接受核酸檢測。（圖／翻攝自新華社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-05 18:49:192022-07-05 18:53:39

中國新冠疫情尚未全面緩解，上海封城重創經濟仍歷歷在目，如今曾二度封城的西安又宣布要全面進行臨時性管控措施長達一周，排查隱匿的感染源。疫情反覆已經讓許多不勝厭煩的西安網友不禁直呼「怎麼又來了」。

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陝西省西安市因為Delta病毒株傳播而在去年12月23日開始了長達32天的首次封城，直到1月24日才宣布全面解封，期間封城嚴酷程度超過武漢封城，造成無數次生災害、引發民怨，而過了不到3個月傳染性極強的Omicron變異株又再度傳播，西安二度宣布實行臨時性管控措施，與上海3月28日起迅速演變成全面封城的時間不謀而合，導致當地人心惶惶就怕再度面臨看不到頭的封城日子。

▲西安因疫封城至今將兩週，曾任調查記者的中國獨立媒體人江雪記錄封城見聞，被視為西安版的「方方日記」。圖為工作人員為居民發放物資。（中新社）
▲西安因疫封城已經有了兩次經驗。圖為工作人員為居民發放物資。（中新社）
而今（5日）下午西安市政府再度發表記者會，現場出席單位包含市衛健委、市疾控中心、長安區等單位，並宣布為了爭取早日實現病例清零，西安市疫情防控指揮部決定自7月6日起全市實行為期7天的臨時性管控措施，盼能進一步減少人員流動，降低交叉感染風險。

西安市政府表示，所有公眾休閒場所包含健身房、圖書館、博物館、酒吧、KTV和農村市場等全面暫停營業一周，而餐飲單位如小吃館、早餐店等也都必須禁止內用，僅能提供到店外帶、網路訂餐和實施「無接觸」外送服務等，各類宗教場所也暫時關閉，秉持「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」態度，要求民眾暫不舉辦大型會議或實體活動。

▲空蕩蕩的西安大唐不夜城步行街。（圖／翻攝自新華社）
▲封城期間，空蕩蕩的西安大唐不夜城步行街。（圖／翻攝自新華社）
此外，高中以下教育機構如國中、小學、幼兒園全提前放暑假，高中以上學校機構則實行封閉管理；西安市內所有公共場所、交通工具、室外景點、也必須落實掃健康碼、測量體溫、維持通風和酒精消毒並配戴口罩等防疫規範

西安市政府強調，為期7天的臨時性管控措施是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險；不過西安作為一個有著1300萬人口居住的城市，現在每兩三個月就喊著要管控，引發市民網友們抱怨官方宣布西安臨時管控根本只是「政治任務」，只為了中國領導人習近平堅持動態清零不動搖，底層官員就可以為了落實指令，不管民生說封就封。

根據官方數據，陝西省西安市昨（4）日新增僅7例確診病例、無症狀感染者2例，隔離中確診病例也僅有18例，但目前共有5個高風險區、3個中風險區、4個低風險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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