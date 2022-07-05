狼又來了！西安傳三度封城　明起公共場所全暫停營業一週

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而今（5日）下午西安市政府再度發表記者會，現場出席單位包含市衛健委、市疾控中心、長安區等單位，並宣布為了爭取早日實現病例清零，西安市疫情防控指揮部決定自7月6日起全市實行為期7天的臨時性管控措施，盼能進一步減少人員流動，降低交叉感染風險。
西安市政府表示，所有公眾休閒場所包含健身房、圖書館、博物館、酒吧、KTV和農村市場等全面暫停營業一周，而餐飲單位如小吃館、早餐店等也都必須禁止內用，僅能提供到店外帶、網路訂餐和實施「無接觸」外送服務等，各類宗教場所也暫時關閉，秉持「喜事緩辦、喪事簡辦、宴會不辦」態度，要求民眾暫不舉辦大型會議或實體活動。
此外，高中以下教育機構如國中、小學、幼兒園全提前放暑假，高中以上學校機構則實行封閉管理；西安市內所有公共場所、交通工具、室外景點、也必須落實掃健康碼、測量體溫、維持通風和酒精消毒並配戴口罩等防疫規範
西安市政府強調，為期7天的臨時性管控措施是為了盡可能讓社會靜下來，減小社會流動性，快速找出潛在的風險源，降低交叉感染的風險；不過西安作為一個有著1300萬人口居住的城市，現在每兩三個月就喊著要管控，引發市民網友們抱怨官方宣布西安臨時管控根本只是「政治任務」，只為了中國領導人習近平堅持動態清零不動搖，底層官員就可以為了落實指令，不管民生說封就封。
根據官方數據，陝西省西安市昨（4）日新增僅7例確診病例、無症狀感染者2例，隔離中確診病例也僅有18例，但目前共有5個高風險區、3個中風險區、4個低風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。