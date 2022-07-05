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乾濕季節交替好發「異位性皮膚炎」　台灣每年37萬人就醫

▲「異位性皮膚炎」是一種慢性發炎性皮膚病，不具傳染性。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.05）
▲「異位性皮膚炎」是一種慢性發炎性皮膚病，不具傳染性。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.05）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-07-05 19:13:01

台灣氣候濕熱，而「異位性皮膚炎」又好發於乾濕季節交替之際、夏天與連續下雨日。高雄長庚紀念醫院皮膚部醫師曾涵琪表示，台灣每年約有37萬人因異位性皮膚炎就醫，且8成發生在6歲以前的幼童時期，其中約一半病人會持續至成年。

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醫師曾涵琪指出，「異位性皮膚炎」是一種慢性發炎性皮膚病，不具傳染性，但其搔癢、紅腫、發炎與脫屑的症狀，卻常被誤認為乾癬或其他疾病。病灶特別出現在四肢關節和頭頸部，皮屑多且有濕潤感，皮膚容易滲組織液。反之，「乾癬」則好發於乾冷的冬天，病灶分布以頭皮部位最常見，也可能長於耳朵後方和四肢，皮屑厚而乾。

▲「異位性皮膚炎」好發於乾濕季節交替之際、夏天與連續下雨日。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.05）
▲「異位性皮膚炎」好發於乾濕季節交替之際、夏天與連續下雨日。（圖／記者陳美嘉攝，2022.07.05）
醫師曾涵琪表示，異位性皮膚炎發作時，病友不僅因搔癢症狀，睡眠、情緒、生活品質、課業與工作受到影響，長期放任不管或疾病控制不佳，也容易增加憂鬱、兒童肥胖、氣喘與鼻過敏等共病風險。另外，成人患者還需防範提高心血管疾病、高血壓與惡性腫瘤的併發機率。

「時時樂」（化名）是一名女國中生，出生沒多久就確診異位性皮膚炎，父母為了守護寶貝女兒，家中除蟎吸塵器、乳膠床、空氣清淨機等一應俱全，媽媽更是練就十項全能，三餐精心準備、無人工添加物的健康餐，就連洗澡的肥皂也是自己製作，狀況也一直控制的不錯。但在「時時樂」10歲那年，異位性皮膚炎卻嚴重爆發，身體天天奇癢無比，皮膚抓到流血、滿是疤痕，甚至夜夜不得好眠，皮屑狂掉。最後在醫師建議下，接受生物製劑治療，才逐漸改善與控制。

年約30歲的王小姐，從小就有異位性皮膚炎，去年變得更嚴重，過敏指數高達4000（單位KU/L），是正常值114以下的35倍以上，皮膚發炎嚴重，天天睡不好，皮膚也常因糾纏不休的癢感而抓破皮、滿是疤痕，後來她在醫師建議下，配合治療程序，順利申請到健保全身性標靶藥物治療，快速緩解發炎和癢感，找回自在生活與正常膚質。

曾涵琪呼籲，中重度異位性皮膚炎病友不要放棄，只要充分與醫師溝通，配合醫囑，都可以找到適合自己的治療對策，快速、安全且持續地控制發炎，找回正常好膚質和自在人生。

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