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數位發展部將設6司！唐鳳出席中研院士會議談未來方向

▲行政院政務委員唐鳳今（5）日在中研院院士會議指出，數位發展部將增設6司。（圖／中研院提供）
▲行政院政務委員唐鳳今（5）日在中研院院士會議指出，數位發展部將增設6司。（圖／中研院提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-07-05 19:20:122022-07-05 19:20:40

數位發展部預計8月掛牌，行政院政務委員唐鳳今（5）日在中研院院士會議指出，目前規劃數位發展部會有6個司，著重增進政府效能、韌性運作、數據公益、跨國公民科技、資料民主化等，但整體規畫還須等待立法院核定。

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中研院自7月4日至7日舉行第34次院士會議，今天邀請唐鳳和院士們與談國家數位發展規劃。據了解，數位發展部即將在8月掛牌，唐鳳接首任部長呼聲高。

唐鳳指出，據行政院施政方針，未來數位發展部將「建構數位服務跨域協力典範」，增進政府效能與韌性運作；「完備數據公益生態制度及應用」，拓展個人資料自主運用範疇；以及「促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展」，盼台灣能夠以身作則，讓資料民主化變成常態。

院士提問聚焦數位發展部的籌備現況，以及未來數位政策的走向。唐鳳表示，數位發展部的籌劃精神是以數位引領發展，數位不是技術，而是深入社會生活的媒介，不應該被量化比較優劣；期許政府能持續藉由數位的資源加速推展社會共同的價值、激發創新，幫助台灣形成新的「數位典範」。

數位發展部規畫數位產業署與資通安全署2個「署」層級的單位。唐鳳說，按照目前的規劃，還會增設6個司，分別是策略司、由NCC基礎處轉變而來的韌性建設司、負責5G等網際網路參與的資源管理司、原本為國發會資管處的數位政府司、主要做數據公益工作的多元創新司，以及民主網絡司，不只國際合作，也有分散式自製數位服務。具體規劃要等預算案正式提出後給立法院核定。

另外，唐鳳提到，從疫情後可以看到幾個現象，儘管「同質化」可以省錢、省力氣，但反而要發展「異質化」，如基礎建設、偏鄉離島隨時都有斷網的情況，就不該被動等光纖斷，而是要努力引入軌道衛星，這是新的觀念，未來會繼續溝通。

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