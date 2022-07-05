情斷金剛！小嫻IG曝「一個人」心聲 揭恢單好處

藝人小嫻今年5月宣佈分手金剛，為兩人一年多的戀情劃下句點。而目前恢復單身的她，一舉一動也受到外界關注，日前小嫻受訪時也提到，已暫時退了金剛的追蹤，盼能好好安靜一陣子。而今（5）日小嫻在IG限時動態中，曬出韓式料理的照片，更吐露「一個人」的真實心聲。
小嫻、金剛在2020年8月認愛，時常大方放閃的他們也一起經營雞翅事業，兩人的甜蜜互動也吸引許多粉絲朋友關注，原以為感情穩定的兩人，竟在今年5月一同開直播，對外證實已經分手的消息，引起外界關注，也有不少粉絲擔心問「雞翅怎麼辦？」
對此，小嫻也曾在直播中表示，賣雞翅本來就是金剛的工作，接下來的生意將由他獨立負責；雖然未來沒了小嫻幫忙，但金剛也說道：「其實我很謝謝你在疫情開始時，和我低潮時陪著我，妳也教會我很多、幫我很多、我真心很感謝妳。」字句中能感受出對這段感情的不捨，但因雙方個性上差異，終結了1年多的感情。
而結束戀情的小嫻，目前仍在屏東學習擔任導覽員，並經常在社群媒體上向粉絲分享個人美照、日常，而今（5）日她PO出一張美食照，只見桌上擺滿了菜餚，並寫下「為什麼一個人吃飯可以這麼幸福」，可以看得出來心情調適得相當不錯，也讓網友稱贊她「自信滿滿又漂亮」、「好健康的形象」、「健康美麗的指標」。