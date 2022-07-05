美元恐見109！渣打估美下半年再升息6碼、日圓回升3條件 

全球能源、糧食等大宗商品價格攀升，全球經濟前景仍籠罩在高通膨的隱憂中。由於下半年全球通膨回落的速度仍不會太快，預期美國聯準會第3季仍將保持激進姿態，導致市場焦點逐漸轉向經濟衰退。渣打銀行財富管理處投資策略部負責人劉家豪今（5）日指出，儘管全球主要央行在控制通膨和避免衰退之間力圖保持平衡，日益強硬的貨幣緊縮政策卻加大市場對經濟急速放緩甚或衰退的擔憂，讓未來12個月美國與歐元區出現經濟衰退的機率預期已超過40%，中國大陸則因為財政和信貸政策的支持力度不斷加大以及對商業活動監管放鬆，景氣循環已接近衰退的尾聲，復甦的可能性反而提高。
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在3大投資面向則要緊盯全球股市脈動，留意亞洲股市的抗跌能力、防禦優先價值股當道及ESG投資主題與科技類股將遭遇挑戰。劉家豪分析，貨幣緊縮政策可能會減緩經濟成長並影響公司盈餘表現，但與美歐相比，中國正處於經濟周期的不同階段，政府實施貨幣和財政政策刺激，對商業活動監管收緊的擔憂似乎也在消退，因此亞洲股市尤其是中國大陸和印度相對抗跌表現值得留意。
另從防禦性與價值導向切入，渣打銀指出，美國和歐洲的重點行業諸如能源（油價上漲）和醫療保健（防禦性盈餘成長）、金融（受升息鼓舞）均具備價值股的特性，必需性消費品和公用事業的個股也同樣具備防禦特性。具備週期性產業特性，包括工業、能源、金融、通訊、原物料等的中國大陸個股，預期也將因刺激增長的政策而受惠。
同時，當整體股市遭遇拋售壓力，ESG永續投資、潔淨能源、氣候變遷相關主題也將同步遭遇挑戰，渣打銀預期在通膨獲得控制後，能源安全及能源轉型的長期政策指引才有機會讓替代能源的投資主題重獲關注。短期而言，生產瓶頸、晶片短缺和電池成本急劇增加也會影響電動車的利潤率和銷售收入，不斷上升的通膨壓力加上升息導致經濟衰退的擔憂增加，全球科技類股的表現也將承受壓力，但數位化、網路安全在地緣政治衝突後，可能更受市場重視。
至於台股近期落入震盪修正格局，渣打銀行指出，台股從今年6月開始隨費城半導體指數下跌，台積電走勢出現明顯下行，儘管台積電前一次法說會對前景展望依舊相當樂觀，比如高階運算、車用電子需求仍在，但投資人第3季須留意科技業庫存週期是否進入修正階段，尤其近期台積電客戶超微（AMD）及輝達（NVIDIA）開始放慢拉貨速度，可能導致原先預估的稼動率下滑，市場也擔心抽單狀況，目前就等下週台積電法說會釋放出客戶訂單訊號，才能判斷這波由台積電引領的台股跌勢，是修正開始或是市場提前過度反映。
在外匯方面，劉家豪分析，美國聯準會在主要央行當中最為鷹派，激進升息縮表對抗通膨，利差因素可望繼續支持美元強勁走勢，若通膨維持高檔，不排除美元指數在第3季向上挑戰關鍵阻力位置109。不過，由於各國央行也將跟隨聯準會緊縮貨幣政策，一旦通膨觸頂後走緩，避險情緒回穩也可能讓美元走勢回跌，美元指數若跌破101則可視為上行趨勢被扭轉的訊號。
非美貨幣部分，由於各自不同的理由出現分歧走勢，其中歐洲受到烏俄戰事影響最為明顯，也連帶影響歐元前景，渣打預期歐元不排除可能跌破1歐元兌1.0340美元的支撐價位，並繼續測試平價（1.00）關卡後，隨後中國大陸和全球經濟成長改善以及能源價格回落支撐回彈至1歐元兌1.08美元附近；英鎊則因英國經濟放緩和通膨飆升存在停滯性通膨風險偏高，只要下半年全球經濟動能回穩且英國脫歐後與歐盟的爭執沒有繼續升級，可能有機會回升至 1英鎊兌1.27美元。
日圓受到日本央行重申其寬鬆政策立場的牽動明顯趨貶，渣打銀認為，若油價回穩、聯準會鷹派態度見頂，或日本通膨上升，均有可能催化日圓回升測試126日圓兌1美元價位；人民幣則受到中國大陸防疫清零政策，以及貨幣與財政政策由緊轉鬆以刺激經濟的影響，人民幣第2季由升轉貶，近期有可能測試1美元兌6.85人民幣，不過，下半年中國共產黨二十大黨代表大會之前，這些不利因素可能減弱，可能有助於人民幣回穩至6.65兌1美元附近。
此外，儘管利率走升、美元偏強的環境不利黃金表現，但由於停滯性通膨擔憂、地緣衝突的避險需求，加上貨幣儲備多元化，各國央行對實物黃金的需求可能持續增加，渣打銀行預估未來12個月，黃金價格有機會挑戰4月起跌區每盎司1965美的價位，從避險的角度，可考慮將黃金納入投資組合。