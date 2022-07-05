與男神張孝全曖昧　江宜蓉「握緊拳頭」壓抑愛意

第24屆台北電影節閉幕片《童話．世界》世界首映今（5）日舉行，導演唐福睿、監製麻生汶率領主要演員張孝全、江宜蓉、尹馨、夏于喬、王渝屏盛裝出席，江宜蓉在片中和張孝全有曖昧情愫，一開始知道要和張孝全對戲，內心驚呼：「大家的男神要喜歡我合理嗎？」但礙於保密不能炫耀，在拍攝現場握拳壓抑自己的喜歡，就怕表情太開心露餡，「其實現場他話不多，我也不太會講話，我們個性有點像，反而帶給我安全感。」
張孝全飾演律師，用字力求精準，拍攝時每次講錯一個字就必須重來，挑戰很大，他笑說：「律師袍穿上去滿威風的，過一下子就覺得好熱，不透氣。」曾獲台北電影獎影帝的張孝全，今年再度問鼎最佳男主角，他說：「每次聽到『得獎的是』心裡都會毛毛的，當下會緊張，頒完就沒事。」競爭對手的片子裡他看過《月老》，覺得柯震東「滿好的」。
尹馨在片中飾演替被性侵學生的被告辯護的律師，角色充滿糾結，「我看完劇本覺得很精彩，但一看台詞發現根本是『有字天書』。」苦惱咀嚼台詞之餘，也找了律師朋友討論，她觀察身邊的律師朋友特質，當作她塑造角色的養分，「比如抽菸喝酒、很愛賺錢。」
夏于喬片中飾演張孝全的老婆，她一開口就打趣：「我一開始覺得哇！可以當男神的妻子真好，回去還跟先生炫耀了一番，但其實我們片中是一對情份相當薄的夫妻，比衛生紙還薄！」但她強調能和張孝全演夫妻很幸福，兩人下戲常聊家庭生活，迅速拉近彼此距離，回家看到老公林書宇什麼感覺？夏于喬開玩笑表示：「人各有長處，不一樣。」
王渝屏形容自己的角色是開啟整部電影故事的引子，「我篇幅不多，但當初看了劇本，覺得這角色就像是龍捲風，每次出現都會掀起波瀾。」時隔3年終於要看到成品，她笑說：「我3年前比較胖又是短頭髮，很謝謝電影把我的樣子留下來。」《童話．世界》預計10月上映。