BA.4與BA.5疫情若進入社區　陳其邁：市府能很快調整因應

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教育局長謝文斌指出，今天高雄校園疫情，快篩陽確診高中職國中78人，國小幼兒園140人，總計218人，近日持續微幅往下，部分學校開始上輔導課、夏令營，學生回校上課，還是要提醒學校家長學生注意校園防疫措施。謝文斌也說，接下來國小第二劑施打BNT目前是最重要工作會通知回學校施打，學校通知請務必按照原來通知時間回校施打。
高雄市專家小組高雄長庚醫院副院長林孟志表示，新冠肺炎在過去兩年多來趨勢，數波病毒株全球累計病例已超過5億5千萬。社區裡仍未發現BA.4與BA.5，境外移六成都是BA.4與BA.5。BA.4與BA.5的臨床表徵，突位變點是在L452R上，傳染力更強，免疫，逃脫的機率更高。
林孟志表示，目前全球超過40個國家檢測出BA.4、BA.5個案，尚未有研究顯示這兩株變異株致死率較高，和先前的BA.1、BA.2差不多。不過，林孟志認為，BA.4、BA.5傳染力更強，治療效力、疫苗防治力將會更低，對下呼吸道（肺部）的影響更大。常見症狀為疲倦無力、咳嗽、發燒，相較之前的流行，患者可能更不舒服、更嚴重，患者呼吸困難增加3倍，噁心、嘔吐症狀增加2.5倍。
林孟志也指出，英國研究指出，BA.4、BA.5比BA.1、BA.2更能抵抗三劑疫苗接種者血清中的中和作用，意即民眾只打三劑疫苗，對於BA.4、BA.5防護力會較差。
陳其邁表示，高雄疫情發生率緩降，醫療量能已慢慢降載。將盤點關懷包得來速與社區篩檢站的設置，也會顧及區域平衡，照顧所有民眾的需求，及醫防疫人員工作壓力。醫療量能部分，已經歷過一波大型疫情操作，假如BA.4與BA.5疫情再起，市府也能很快調整因應
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。