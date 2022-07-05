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中職／「慶baby」好投問天　鄭凱文隔16天再奪勝

▲中信兄弟投手鄭凱文。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中信兄弟投手鄭凱文。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者簡名杉/綜合報導

2022-07-05 21:40:11

富邦悍將今天在主場舉辦「Loving Day」女孩主題日補賽，全隊穿上粉紅色球衣跟來訪的中信兄弟交手，悍將推出「慶baby」江少慶先發，但是「慶baby」今天首局就遭逢亂流，投出4次4壞球保送，兄弟也趁這個機會打出2支高飛犧牲打，沒有任何打數就攻下2分，而悍將則是到5局下半，才由高國輝的陽春砲破蛋，但後續2隊都只剩下零星攻勢，最後中信兄弟靠著首局拿到的2分，以3比1擊敗富邦悍將。

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中信兄弟先發投手鄭凱文相隔16天再次先發出賽，繳出了7局僅失1分的好表現，防禦率降到3.49，收下本季第2勝，同時拿下單場MVP，而江少慶雖然重拾王牌身手，主投6局送出5K，只被打3支安打，但是因為首局亂流失2分，隊友也沒能提供火力支援，加入「問天」群組吞下第6敗。

雖然兩隊今天打擊狀況都不算太好，但是守備上都有美技演出，悍將中外野手申皓瑋在首局就上演一次精彩的「跨區辦案」，救了差點「煮粥」的右外野手張冠廷，也防止兄弟把比數拉開，而兄弟游擊手江坤宇馬上在4局下用一個背身接球還以顏色，終結富邦攻勢。

幫助悍將打下唯一1分的高國輝，今天的全壘打是本季首轟，更是自2021年10月7日以來首支全壘打，相隔了近9個月終於在一軍開轟。

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