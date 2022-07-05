蔡允潔進旅館5分鐘「頭痛炸」！一搜尋連夜逃跑：好害怕
蔡允潔與老公在今年520登記結婚，婚後時常在社群網站分享新婚生活，她今（5）日在臉書透露，夫妻倆帶著愛犬「太妃」去台中好好放鬆，沒想到旅途中的「意外插曲」，讓人毛骨悚然，讓她直喊「真的好害怕」，兩人也因此連夜跑回彰化老家。
蔡允潔表示，這次去台中是說走就走、說玩就玩的隨興之旅，自己和老公從來沒有去過汽車旅館，索性就訂了一間，打算入住，「然後進售票口的時候，我還有點害羞…雖然我已經結婚了。」
當車子進入汽車旅館後，愛犬「太妃」開始不斷的顫抖，但是夫妻倆一開始也沒想太多，進到房間只覺得衛生條件很糟糕，跟照片完全不一樣。
蔡允潔無奈表示，但是已經「網路付款了，還安慰老公說，『沒關係啦！睡著就沒事了。』能省一點是一點」，沒想到自己待在房間短短5分鐘就頭痛欲裂。
她說，不知道哪來的第六感，查了旅館的名字，前五個新聞就跑出來「ㄇㄧㄥˋ（命）案」，嚇得和老公連忙對著房間說「抱歉打擾了」，然後連夜跑回父親位於彰化的老家睡。
事後，蔡允潔也透露，老公為訂到命案旅館一事感到很愧疚，不過她認為這也是一種經驗，笑說「還想說去汽車旅館會有粉紅泡泡」。（編輯：孫唯容）