凌濤再爆論文抄襲月刊圖文　林智堅透過幕僚反駁澄清

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅遭爆2篇論文涉嫌抄襲，今（5）日他親上火線澄清說明、並無抄襲情事，晚間國民黨桃園市議員參選人凌濤於臉書發文再爆料，指出經過比對，林智堅中華大學論文不只抄襲竹科管理局報告，還直接複製貼上另一篇2005年12月「品質月刊」圖文。對此，新竹市政府市長室秘書楊汶璇表示，今日稍早，賀力行教授、王明郎教授具名發表聲明，證實林智堅有共同參加竹科管理局研究案，碩論並無抄襲。
楊汶璇表示，林智堅在今天中午記者會上強調，他的碩論係在職進修時，接受中華大學TCSI實驗室教授們指導，學習並參與討論，他使用自己參加、由老師們主持的相關研究計劃，內容皆和TCSI台灣顧客滿意度指標研究小組的成果有關，而，事實上李教授也是林智堅的碩士論文口試委員，也提供林智堅資料及撰寫的指導。
楊汶璇說，今日稍早，賀力行、王明郎也具名發表聲明，證實林智堅有共同參加竹科管理局研究案，碩論並無抄襲。請國民黨停止潑髒水、抹黑，回歸民眾期待的政策和牛肉。
凌濤表示，林智堅論文第2章文獻探討的第1節到第4節，幾乎全文複製貼上2005年12月「品質月刊」第41卷12期由李友錚、賀力行、姜吉生、連秋月撰寫的文章「國家顧客滿意指標之發展與建構」；包括第2節的「國家顧客滿意指標的由來」、第3節「各國顧客滿意指標簡介」的瑞典顧客滿意指標、美國顧客滿意指標、歐洲顧客滿意指標，內文幾乎都跟品質月刊雷同。
凌濤說，林智堅論文共2萬6700字，原先被發現有2萬3450字和竹科報告相同，現在再加上1679字抄襲「品質月刊」，抄襲內容從87.8%上升到94.1%。
凌濤指出，林智堅的論文東抄西剪，現在可能不僅必須面對竹科局智慧財產權的追討，還有「品質月刊」及「國家顧客滿意指標之發展與建構」作者的抄襲問題，「引用」不代表可以抄襲。