華碩ROG Phone 6電競手機徹底滿足玩家 散熱系統再進化
號稱地表最強電競手機ROG Phone，5日晚間舉辦新品發表會，推出後續機ROG Phone 6 以及ROG Phone 6 Pro，搭載最新高通Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並載入最新的「GameCool 6散熱系統」，全新空氣動力風扇也同步登場，ROG Phone 6 Pro 18GB/512GB售價37,990元；Phone 6 12GB/256GB，售價29,990元，另有，ROG Phone 6 16GB/512GB，售價33,990元，預計7/7晚間6點起開放官預購。
全新「GameCool 6散熱系統」為此代ROG Phone 6超級亮點，六層散熱設計，對應不同遊戲時長，360°全方位為處理器降溫：短暫遊玩(15分鐘內)，透過高達3,300毫克航太級材質「低雷諾數散熱層」，掌握舒適低溫；中度遊戲過程(30分鐘內)，分別加大85%石墨片及30%液態均溫板，有效確保熱能驅散；長時間遊玩(60分鐘以上)，搭配空氣動力風扇6的致冷晶片及馭熱速冷智慧系統，發揮極致散熱，高強度遊戲穩定不掉幀。
ROG Phone 6延續備受玩家好評的6000mAh超大容量電池、支援65W快充變壓器；獨家AirTrigger 6擁有「超音波觸控」、「體感感測」與「風扇專用鍵」三種感應模式，支援超過20種遊戲手勢，並保留3.5mm耳機孔。
ROG Phone 6進化版的空氣動力風扇6，搭載致冷晶片及扇葉，安裝後直接覆蓋發熱區降溫，由手機供電無線使用；馭熱速冷智慧系統可AI判斷手機溫度以啟動風冷/酷寒/急凍三種散熱模式；風扇上方配備四顆AirTrigger 6實體按鍵與內建腳架，更加順手好用。空氣動力風扇6 售價2,890或預購登錄送；遊戲控制器3 幻影黑/月光白售價3,990元。
ROG Phone 6 和6 Pro皆搭載高通 Snapdragon 8+ Gen 1 處理器，搭配全新GameCool 6 散熱系統，螢幕6.78 吋，165 Hz 螢幕更新率、1 毫秒反應時間、720Hz 觸控採樣率，相機部份，主鏡頭5000 萬像素＋1300萬畫素125度超廣角＋500萬畫素微距，6000 mAh 超大容量電池，支援65W 快充。ROG Phone 6 Pro機背加入2吋後置幻視螢幕提供6種自訂情境。