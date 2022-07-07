專訪／《原子》黃莑茗暴風式成長　練舞淚崩：我挺過來了

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在台南長大的黃莑茗，從小愛看歌唱選秀節目，喜歡蕭敬騰、韋禮安這類創作型才子，懷揣著有為者亦若是的心態，嚮往有一天能當上光鮮亮麗的明星，學習7、8年小提琴、國中吹奏薩克斯風，高中加入吉他社，精通各種樂器的他，全心投入鑽研音樂，大學志願刻意全部填上台北的學校，只為更接近流行音樂核心環境。
逐夢之路並非一蹴可及，家人起初並不支持，媽媽曾勸他「乖乖讀書，不要再做夢」，直到高中最後一場吉他社成果發表會，黃莑茗邀請媽媽到場欣賞，那場活動結束後，媽媽從此之後就安靜了，沒有再反對他勇闖星河，轉為默默支持，相信「也許有這麼一個可能性，我兒子可以走這條路」。
如願考上城市科技大學流行音樂系，外表乖巧安靜的黃莑茗，開始像個小蜜蜂般勤勞探索出道機會，他和火星選手李承隆一度加入華研音樂的練習生訓練，接受密集的化妝、音樂、肢體課程、結果一個多月後驗收，兩個人首階段就被刷掉了，心情瞬間跌落谷底，他苦笑說當時頓失未來目標非常失落，兩人一起在公司門口檢討為何被淘汰，而這一刻竟是在高壓訓練期間彼此說最多話的一次。
然而，認真的人到哪都會被看見，很快有工作人員推薦他參與《原子少年》，在舞蹈領域幾乎是一張白紙的黃莑茗，決定大膽挑戰自我，以音樂製作人稱讚宛如「救世主」的美聲，成為80位少年的一員。競爭者多是苦練7、8年的街舞常勝軍，甚至許多選手赴韓國當過訓練生，以唱跳歌手為目標，面對高手如雲，他得拚命追趕而上。
疫情停擺的一年，苦練舞技站上主位
疫情耽誤了《原子》一年，卻給了黃莑茗最佳的時機，勤練肢體動作，開啟了人生新的一頁，別人一次學起來的舞步，他在第二次才能跟上，但時光不負有心人，每次練習後他將影片傳給選管看，請求專業協助，逐一調整動作細節，彌補自己的缺失，熬夜苦練的成果，讓他終於站上主題曲〈原來的少年〉16人主位的舞台。
「我反而蠻感謝疫情的」，黃莑茗說，疫情期間每天都在練習，「我練到可以講說睡覺都會跳，閉著眼睛都知道自己在幹嘛，我媽看我每天都在練習，問我一首歌要練這麼多次喔，我跟他說，妳不懂啦，韓國練習生都嘛是這樣，我都這樣回她，我跟我媽私底下蠻常鬥鬥嘴的」。
苦練一年多的舞蹈，黃莑茗在《原子》高壓式的訓練下，逼迫自己成長，讓自己不會與同團的街舞冠軍李秉諭、林毓家有太大落差，「沒有這個節目的話，進步不會這麼快，給自己很大的壓力，在壓力下才能夠一直往前，我真的滿感謝原子少年這個節目」。
高壓培訓練舞崩潰，一度不敢看播出
「每次舞台第一次練舞都很崩潰，我晚上回家走在路上一邊想完蛋了，這次怎麼辦，每次都是這樣」。誰的青春不迷茫，從初登場的〈Freaky Love〉開始，黃莑茗抱著忐忑不安的心情，首次踏上大舞台，學習掌握對鏡頭投射放電的技巧；和導師鬼鬼合作〈Sugar Rush〉更上一層樓，前輩的指點讓他逐漸找到釋出魅力的細微表情。
與金星的天籟美聲合作〈不為什麼〉，獲得全數觀眾好評，黃莑茗依舊沒放鬆過，心情格外緊張，畢竟唱歌是自己的強項，擔心若歌都沒唱好，錯失自己的優勢，「這首歌和音很多，巴比幫我們蠻多的，他的音感很好，和音抓得非常漂亮，教了我們很多」，上台前的那一刻，向來理性的他，仍對表情管理非常苦惱，擔心不夠融入情境，情緒投射不到位，直到看完播出才放下心。
個性略ㄍㄧㄥ的黃莑茗，向來要求完美，準備好的表演才出手，常被選手們虧「有偶像包袱」，第四賽制的〈Little Bomb〉算是賽程中的大魔王，因多位少年確診隔離，訓練時間被緊密壓縮，對努力苦練型選手的他非常吃力，前一天彩排每次都不完美，沒有一次跳正確，讓他緊張到不行，坐在舞台地板上大崩潰。
準備時間倉促，自認未能駕馭得好歌曲，他上場前向林毓家傾訴「我真的不想跳這首歌，我不敢看這一集」，表現沒達到他對自己的標準，事後得到網友的批評指教，只能虛心接受，黃莑茗透露最近苦練這首歌，學習拋開陰影，不要抗拒壓力，去練習就對了，希望在見面會讓大家改觀。
憑著不服輸狠勁，殺進總決賽舞台
年紀小小的水星，一路脫胎換骨轉變風格，闖進總決賽陣容，最終場要趕在7天演出兩首歌，準備極具瘋癲表演力的〈Clown in Uniforms〉時，他在小套房裡深夜獨自反覆練習動作，觀看電影揣摩小丑的邪惡神情，直呼真的很刺激，「那麼短的時間壓力這麼大，一直逼自己，告訴自己練就好，付出你的時間，對我來說，他們的基礎很強，練習跳舞時間很長，但在同一首歌裡面，也許我做不到他們身體的肢體開發、律動感那麼漂亮，但你們練一次就可以記起來的東西，我不相信我練100次、跳1,000次沒辦法跟你們一樣，有種不服輸的心情」。
來到《原子》最終戰當天，黃莑茗坦言「沒別的，真的感覺只有爽！」因為是最後一次踏上舞台，他笑說：「完全沒有勝負心，只求不要被淘汰，我告訴團員結果已經不重要，就放開來玩吧！我們（水星）對小丑這首歌曲很有信心，相信它能帶我們闖進決賽，每一隊實力都很強，我們都想不到誰會被淘汰，只能看導師的抉擇。」
在螢光幕前有高度反差萌，外表是眉眼如畫的日系清新少年，鏡頭前發送甜美眨眼Wink，瞬間爆擊眾多少女心，私下卻是安靜不多話，嚴格自律的個性，讓導師坤達、鬼鬼都忍不住勸他放鬆點，要打破保護自己的舒適圈。《原子》比賽結束後，身邊人給的回饋是，終於看到他有享受舞台的感覺，連華研時期的老師到場觀賽，也傳訊息給他，表示看到他能繼續在舞台上發光發熱，真的很欣慰。
嚴格自律要求完美，心情全寫在歌裡
曾有兩段戀愛經驗，初登場表演加分題〈有一點動心〉，描述戀愛悸動心情，獲得導師周湯豪的好評，要他多談戀愛多寫歌，這些日夜累積創作，多在電腦的資料夾尚未曝光。黃莑茗說靈感來自生活，除了情歌，他也將參賽心情化成音符，記錄在《原子》的點點滴滴，內容偏向抒情慢歌，「我有一次寫歌寫到大哭，彈一彈唱一唱崩潰，當下那首歌讓我感觸很深，這個經驗對我來說是一種回憶」。
黃莑茗自剖心路歷程，比賽到一半時，遭遇別人的批評、攻擊，失去前進的動力，陷入低潮期的時候，會聽偶像熊仔的歌曲，努力調適情緒。決賽舞台結束那一刻，他釋放全身壓力後放空，回憶起近2年時間賽程，走回後台採訪的路上，眼淚掉個不停，「慢慢體會到比賽真的結束了，講自己很辛苦不太好，但是當下最真實的感受是我挺過來了，這一段日子就算我這麼不擅長舞蹈，我還是盡力做到最好，達到我的目標。」
伸手可及的星夢，像追逐光芒灼熱的太陽，8大星球裡最小、沒有衛星環繞的水星，在銀河系孤獨運行，黃莑茗參賽這一年多來在睡夢裡獨舞，在深夜寫歌落淚，終究，努力的人有糖吃，辛勤付出換來榮光綻放，感受到粉絲凝聚的關注與愛護，登上beanfun!票選人氣前5名，他羞認有點受寵若驚，是意外也是驚喜，對歌迷應援很有信心，希望能登上西門町看板，一起俯瞰頂峰相見的風景，有了「莑糖」的守候，追夢之旅不再孤寂，走回家的漫長路上，他被月光拉長的身影都是甜的。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun!票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
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