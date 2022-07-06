獨／《原子》黃莑茗放送寵粉福利！允諾IG破3萬人露腹肌
《NOWnews今日新聞》日前進行男團選秀節目《原子少年Atom Boyz》人氣民調，票選活動競爭激烈，最終由水星隊長黃莑茗獲得冠軍，為了滿足粉絲們期待，我們特別邀請他分享錄製節目時的感想，感受到歌迷熱情關注，他也大方允諾，若IG追蹤人數突破3萬，願意秀出苦練多時的腹肌，證明自己不是只會唱歌，也是兼具體能的全能偶像！
除了是水星的歌唱擔當，黃莑茗身兼隊長責任重大，一開始會對團員有點兇，練舞時大家心思飄走，開始打鬧，他會拍手要大家安靜、集中注意力，到後面彼此太熟了，跟團員比較放鬆些，「一開始比較難管的是弘道，後來是毓家，他喜歡逗我們開心，個性滿可愛的，一直鬧，他們鬧我時我也不會生氣，我自己也覺得滿好笑」，對於「團欺」身分甘之如飴。
容易為表演操心的隊長黃莑茗，曾因為「忙內」須弘道（須須）的一通關心電話大哭，坦言須須算是團內最理解他的人。被粉絲封為「須莑CP」，在Dcard論壇熱議瘋狂灑糖，他也都知情，笑說跟團員都很不錯，毓家是開心果，弘道比較貼心，「我講個幾句，他就知道我要表達什麼，他是那種心思蠻細膩的人，我跟金牛座都蠻好的，身邊好友都是金牛座，特別有那種緣分」。
〈Little Bomb〉舞台播出後，遭遇網路攻擊言論，黃莑茗難過心情無法言喻，平時聯絡團員都是為了工作，他罕見深夜12點多打電話給弘道，想要跟好友訴苦，結果弟弟隔天要練網球，早早休息沒接聽，他思忖到凌晨5點還失眠，剛剛起床準備練球的弘道才回電，關心他的心情。
對於粉絲創作的「須莑CP」甜蜜發想文，他笑說不會尷尬，「我覺得蠻好笑的，因為他們會腦補、幻想」，提及早期拍攝的「水星你比我猜」的遊戲影片，讓支持兩人的粉絲眼裡狂冒愛心，「滿酷的，不會有壓力的，大家都知道是腦補、好玩而已」。
「莑糖」全力發電，在beanfun!人氣票選力挺他登上西門町戶外看板，黃莑茗也雙向奔赴，透過《NOWnews今日新聞》給予獨家福利，除了可愛、酷帥三連拍、美聲清唱歌曲、錄製起床鬧鈴之外，更允諾若IG追蹤人數破3萬，會大方露出苦練的腹肌犒賞粉絲，是否能如願就看粉絲給不給力啦！
《原子少年》粉絲可以透過beanfun!票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n