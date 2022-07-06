雷雨彈下午報到！全台午後防豪雨　由濕轉乾要到這天

中央氣象局表示，今（6）日受西南風影響，大氣環境仍較不穩定，中南部地區整日斷斷續續有陣雨或雷雨，尤其南部降雨較明顯，易有局部大雨發生，其他地區則為多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣型態為主，且午後對流發展旺盛，中部以北地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，且容易有短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風。
受西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局清晨針對金門及馬祖地區發布大雨特報，兩地有局部大雨發生的機率；另也針對4縣市發布高溫警示，新北市、新竹縣中午前後有連續出現36度高溫的機率；台北市、台東縣地區，花蓮縣縱谷為黃色燈號。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日各地氣溫：北部23至36度，中部22至35度，南部23至35度，東部22至35度。明日「太平洋高壓」仍偏弱，天氣晴熱，持續不穩定，午後易有強對流發生，仍應注意「劇烈天氣」如雷擊、強風、瞬間強降雨等。週五至下週二「太平洋高壓」逐日增強，晴朗炎熱，高溫升至36度左右，要防曬、防中暑；午後對流逐日減弱、範圍逐日縮小，大多在山區及少部分鄰近平地。
此外，吳德榮也說，各國模式模擬顯示，「熱帶低壓」在日本本州南方近海，向東移動；未來有再恢復成輕颱的趨勢，並轉向沿本州東側北上，而下週菲律賓東方至南海海面仍是有利「熱帶擾動」發展的海域，但模擬結果仍分歧，需持續密切觀察。（編輯：林莞茜）