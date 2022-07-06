遭控論文抄襲！林智堅不忍了 11點將按鈴提告王鴻薇
新竹市長林智堅接受民進黨徵召，7月8日起告假備戰桃園市長選戰，不過卻遭爆碩士論文涉嫌抄襲，他昨日大動作開記者會澄清，並直指國民黨是惡意抹黑，將捍衛權益，提起告訴。委任律師楊隆源將在今（6）日上午11時前往新竹地檢署，按鈴提告台北市議員王鴻薇涉嫌加重誹謗。
台北市議員王鴻薇在昨日上午爆料，指稱新竹市長林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲同年6月新竹科學園區的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」期末報告書。兩者的內容、圖表、引用文獻、附錄都幾乎相同，甚至就連錯字「籃球」寫成「藍球」都一樣。
對此，林智堅昨日親上火線回應表示，對於王鴻薇這樣抹黑、扭曲方式侮辱他人格，表達嚴正譴責，批對手把多年前在職進修論文拿出來攻擊，讓他感到非常遺憾，也說過去在2018、2020年選舉時，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊，他跟教授都有相關澄清「都沒有問題」。但國民黨因為他要參選桃園市長，想要輔選張善政，炮製林智堅版的宇昌案，企圖毀掉他跟相關老師的聲譽，他無法接受。
為了捍衛清白，林智堅昨日也說，會針對王鴻薇抹黑、毀謗行為，做出按鈴申告，今日將由委任律師楊隆源，在上午11時前往新竹地檢署，按鈴提告台北市議員王鴻薇涉嫌加重誹謗。
王鴻薇則在臉書上稱「歡迎林智堅來告讓法院認證抄襲」，並表示，林智堅在記者會提出整個論文的時序，完全是混淆視聽的說法，他刻意想誤導委託案結案時間比他的口試還晚，完全就是在避重就輕，要他「好好想清楚，說一個謊，要用更多謊來圓」。（編輯：林莞茜）