台股早盤一度跌逾120點　面板、IC設計表現搶眼

市場依舊擔憂經濟進一步衰退，美股四大指數昨（5）日早盤一度跌深，但終場漲多跌少，亞股今（6）日走跌，日韓股市早盤分別跌0.7%與0.6%，台北股市早盤則一度跌逾120點，下殺來到14224點。權值股台積電早盤在平盤上下漲盪，早盤漲1.5元，來到447.5元，沒多久又來到盤下。而今日焦點為面板、IC設計與電動車零組件概念股逆勢抗跌。
美股道瓊指數5日下跌129.44點，或0.42%，收30967.82點；那斯達克指數上漲194.39點，或1.75%，收11322.24點；標普500指數上漲6.06點，或0.16%，收3831.39點；費城半導體指數上漲19.2點，或0.78%，收2477.6點。
台北股市今日開低，開盤跌59.53點，加權股價指數以14289.67點開出，早盤則一度跌逾120點，來到14224點。權值股台積電早盤黑翻紅，漲1.5元，來到447.5元，但沒多久又來到盤下。聯發科也一度黑翻紅，但隨後又走跌，鴻海早盤漲0.4%、國巨漲0.3%。
至於緯創弱勢跌2.7%，來到23.4元。旺宏與世界先進也跌逾1%。金融股同樣弱勢，聯邦銀跌2%，京城銀、中信金、國泰金、國票金跌逾1%。貨櫃股也綠油油，萬海、長榮與陽明跌1到2%。塑化族群綠光罩頂，南亞跌6%、台塑、華夏、台聚、亞聚跌1到3%。
而今日面板族群逆勢走揚，友達、群創各漲7%與5%多、彩晶漲3%。另外，力旺漲近2%。IC設計族群表現強勢，聯傑飆漲停，安國漲6%，創意、信驊與笙泉漲2到3%。電動車零組件概念股如長園科漲6%，加百裕漲4%、金雨漲3%，至於貿聯-KY、康舒、新普漲2%多。