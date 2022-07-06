苗栗國民黨分裂？徐定禎盼用「頭份經驗」翻轉藍綠版圖

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徐定禎提及自己在擔任頭份市長時，推動的都是與市民切身需求有關的建設，近年頭份市的人口隨著產業發展增加，有許多年輕人到苗栗置產，徐定禎認為，隨著人口增加，基礎公共建設也要同步跟上，才能解決民眾生活所需。
徐定禎表示，科學園區帶動了苗栗整體產業的發展，帶來了就業、食衣住行等需求，苗栗必須要準備好，才能吸引台商回流、外資在苗栗設廠進駐，而苗栗的好山好水，也是苗栗的珍貴資產，應在開發和環境保護上取得平衡，避免過度開發，造成的環境負擔。
國民黨長期在苗栗執政，被視為綠營的艱困選區，徐定禎認為，國民黨長期把持地方組織，淪為派系政治，苗栗應該要換黨做做看，對於有意代表國民黨參選苗栗縣長的國民黨籍議長鍾東錦的風波，徐定禎認為，過去的事他不便批評，但他認為任何有意參選苗栗縣長的政治人物，都該提出對苗栗縣政發展的願景，要對苗栗縣民關切的議題，做出表態。
苗栗過去曾有不少公共建設，最終淪為「蚊子館」，徐定禎認為，公共建設的開發，應理解縣民的需求，不一定要大興土木，以苗栗縣的寵物公園為例，徐定禎指出，這正是將閒置的公共空間再利用的範例，不只改善了原有苗栗縣內的閒置空間，也提供給縣民朋友一個動物友善的空間。
談及防疫，徐定禎認為防疫要戒慎但不恐懼，苗栗縣雖然資源有限，但至少在防疫上，能夠做到中央地方團結抗疫，而不會像雙北市長，只會和中央對抗。
民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，「耳朵出遊不出油」頻道已經專訪了多位民進黨提名的縣市長候選人，包含江聰淵、蔡其昌、周春米，也有推出執政縣市長的專訪，如黃偉哲、林智堅、林右昌，希望透過深度專訪，讓習慣使用不同平台的朋友，都能認識民進黨的候選人與縣市首長。