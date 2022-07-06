COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

苗栗國民黨分裂？徐定禎盼用「頭份經驗」翻轉藍綠版圖

▲徐定禎代表民進黨投入2022苗栗縣長選戰，力拚翻轉苗栗縣藍綠版圖。（圖／記者朱永強攝）
▲徐定禎代表民進黨投入2022苗栗縣長選戰，力拚翻轉苗栗縣藍綠版圖。（圖／記者朱永強攝）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-06 09:41:40

「蔡英文&DPP」的Podcast頻道「耳朵出遊不出油」昨（5）日釋出民進黨苗栗縣長參選人徐定禎的專訪。徐定禎表示，總統蔡英文的執政表現全民有感，苗栗縣需要改變，這次他將延續中央執政的好成績，期待用自己在頭份執政的經驗翻轉苗栗。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蔡英文總統8日陪同立委候選人徐定禎掃街、深入艱困選區。（圖／記者劉育辰攝 2020.01.08）
▲徐定禎表示，總統蔡英文的執政表現全民有感，苗栗縣需要改變，這次他將延續中央執政的好成績，期待用自己在頭份執政的經驗翻轉苗栗。（圖／資料照）
善於財政管理的徐定禎在苗栗縣頭份市長任內，將政府財政轉虧為盈，協助頭份從負資產到賺3億。徐定禎強調，執政者把人民辛苦的納稅錢，用在該用的地方，不該花的就該省下來，財政自然就會好。

徐定禎提及自己在擔任頭份市長時，推動的都是與市民切身需求有關的建設，近年頭份市的人口隨著產業發展增加，有許多年輕人到苗栗置產，徐定禎認為，隨著人口增加，基礎公共建設也要同步跟上，才能解決民眾生活所需。

徐定禎表示，科學園區帶動了苗栗整體產業的發展，帶來了就業、食衣住行等需求，苗栗必須要準備好，才能吸引台商回流、外資在苗栗設廠進駐，而苗栗的好山好水，也是苗栗的珍貴資產，應在開發和環境保護上取得平衡，避免過度開發，造成的環境負擔。

國民黨長期在苗栗執政，被視為綠營的艱困選區，徐定禎認為，國民黨長期把持地方組織，淪為派系政治，苗栗應該要換黨做做看，對於有意代表國民黨參選苗栗縣長的國民黨籍議長鍾東錦的風波，徐定禎認為，過去的事他不便批評，但他認為任何有意參選苗栗縣長的政治人物，都該提出對苗栗縣政發展的願景，要對苗栗縣民關切的議題，做出表態。

苗栗過去曾有不少公共建設，最終淪為「蚊子館」，徐定禎認為，公共建設的開發，應理解縣民的需求，不一定要大興土木，以苗栗縣的寵物公園為例，徐定禎指出，這正是將閒置的公共空間再利用的範例，不只改善了原有苗栗縣內的閒置空間，也提供給縣民朋友一個動物友善的空間。

談及防疫，徐定禎認為防疫要戒慎但不恐懼，苗栗縣雖然資源有限，但至少在防疫上，能夠做到中央地方團結抗疫，而不會像雙北市長，只會和中央對抗。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，「耳朵出遊不出油」頻道已經專訪了多位民進黨提名的縣市長候選人，包含江聰淵、蔡其昌、周春米，也有推出執政縣市長的專訪，如黃偉哲、林智堅、林右昌，希望透過深度專訪，讓習慣使用不同平台的朋友，都能認識民進黨的候選人與縣市首長。

披綠袍再戰縣長　徐定禎：要洗刷「苗栗國」污名

藍北市議員狂打林智堅　林鶴明揭蔣萬安「市長夢」困境

花東從未執政！推Kolas、劉櫂豪理由曝　民進黨盼創歷史

專訪／沒說不的權利！林智堅北征桃園：讓國門成設計之都

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀