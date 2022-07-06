惡老闆難擺脫！韓上班族疫情後重返職場　仍與霸凌共存

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報導當中提到的「Gapjil」即韓文裡的「갑질」，是將「Gap」與「jil」合併組合的新詞，指的是簽合約的甲方或具有優勢地位的一方，對他人展現傲慢、專制或刁蠻等濫用權勢的行為，經常出現在韓國商業或政治場合內，在韓國這個等級森嚴的社會裡，一個人的社會地位由職業、職位和財富決定，「Gapjil」正是來自菁英家庭或政治權貴展現蠻橫、耍大牌的社會文化問題。
儘管在2019年韓國便通過一項法律，規定若因員工指控遭職場欺凌行為而將員工解雇，老闆將面臨3年有期徒刑或3000萬韓元（約新台幣68.7萬元）的罰款，其後辦公室騷擾的相關報告有所減少，疫情期間居家辦公類似投訴案件更大幅銳減，但隨著員工們重返工作環境，根深蒂固的惡習又再度上演，相關職場欺凌的案件回報在6月份急速上升。
該份報告當中有受訪者表示，許多次的交際應酬外出喝酒後，會收到老闆大半夜傳訊息進行性騷擾或辱罵，也有受訪者表示曾被辦公室內的小圈圈排擠在外、在工作場合被上司當眾羞辱；報導中亦稱最容易成為受害者的往往是女性和兼職人員，而相對的主管、經理等中高階管理職則是職場霸凌的來源。
受訪者指出，如果他們向公司內部或對外匯報遭到職場騷擾或霸凌，自己反而會受到懲罰，被迫調離原有職位或直接得離開公司，因此多數受訪者往往選擇沉默，擔心舉報職場霸凌將會影響未來工作前程。此外，職場惡習當中也包含了性別歧視，多數受訪女性表示，自己面試求職時多半會被問及結婚與生子的人生安排。
報導指出，這些來自工作上的騷擾和言詞攻擊，對於身心健康造成嚴重影響，多數受訪者的身心狀況因此惡化，出現抑鬱、失眠、缺乏生活動力等問題，卻只有少部分人會在問題發生後尋求治療或諮詢。
雖然今年5月卸任的韓國前總統文在寅在其任職期間，就曾多次承諾要解決被他稱為職場之惡的「Gapjil」文化，但過去大韓航空會長夫人就因為瘋狂爆粗口、拿剪刀丟人等霸凌員工問題上法院，最後卻在2020年被判緩刑，只要三年內沒犯其他罪行就可以避免入獄，此番判決也遭大批勞動階級抨擊文在寅根本無意解決職場霸凌問題。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110