朱俐靜乳癌病逝！醫籲40歲以下女性該做這項檢查

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看過近萬人次女性乳房影像的醫學影像科洪盈盈醫師表示，乳房「X光攝影和超音波檢查」為乳癌的診斷利器，但搭配使用，準確度會更高。乳房X光攝影檢查主要偵測惡性組織小於0.5公分的鈣化點，但因亞洲女性的乳腺較為緻密、尤其是年輕女性，X光攝影無法輕易分辨異常陰影或正常乳腺，造成篩檢的敏感度降低，也因為這種情況，在台灣乳癌年輕化的趨勢下，會建議40歲以下的年輕女性，以乳房超音波檢查為優先。
乳房超音波適合40歲以下女性
年輕女性受輻射線的影響比較大，不宜以乳房X光攝影做初步檢查工具。超音波檢查無侵入性、無輻射線，發現可疑病灶時，也可補充檢視X光攝影檢查時無法夾入儀器攝影的邊角區域（尤其在乳房較小者容易發生），且超音波也可用於導引細針抽吸細胞檢查或粗針組織切片檢查。
45歲以上適用乳房X光攝影檢查
即將進入更年期的女性，乳房的緻密度降低，X光攝影檢查在影像上看到的不規則腫塊或是微小鈣化點，則可能表示有乳癌的病灶，這時，再搭配超音波檢查，可將兩種不同檢查工具的診斷優勢放大，進一步提高準確度。
隆乳者或小針美容女性，優先選用乳房磁振造影
乳房磁振造影不需夾乳房，不需擔心乳房植入物被擠壓破掉，且無輻射線也無侵入性。透過磁振造影注射對比劑動態顯影，能讓醫師準確揪出異常血管增生的惡性腫瘤組織，對於高危險族群，還可輔助超音波或X光攝影檢查的不足。
造成乳癌的危險因子包含：家族史、基因變異、婦科癌症相關病史、長期服用避孕藥或補充荷爾蒙者、初經早於12歲或停經晚於55歲、肥胖或常攝取高脂肪高熱量食物等。為了維持乳房的健康，醫師建議，除了健康的生活作息外，定期乳房篩檢，才能預防乳癌的發生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54347
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