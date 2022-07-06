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朱俐靜乳癌病逝！醫籲40歲以下女性該做這項檢查

朱俐靜乳癌病逝！醫籲40歲以下女性該做這項檢查
朱俐靜乳癌病逝！醫籲40歲以下女性該做這項檢查

健康醫療網

2022-07-06 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】選秀節目《超偶》冠軍出身的歌手朱俐靜，今傳出已於7月3日因乳癌逝世的消息，享年40歲。澄清醫院柏忕健康管理中心健管部主任李瑞文醫師表示，乳癌發生率為國內女性好發癌症第一位，近幾年有年輕化的趨勢，其中40歲到64歲的女性乳癌即佔所有比例約7成、40歲以下的乳癌患者也佔近1成。

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李瑞文醫師說，透過篩檢發現的個案，早期所佔的比例很高，且經過適當的治療，第一期乳癌的存活率高達九成以上、第二期也還有八成，但到第四期，存活率僅不到二成。目前國健署提供每兩年一次的乳房X光攝影檢查，是提供給45歲以上婦女或二等親內曾罹患乳癌的40歲女性，並沒有包含40歲以下的年輕族群。

看過近萬人次女性乳房影像的醫學影像科洪盈盈醫師表示，乳房「X光攝影和超音波檢查」為乳癌的診斷利器，但搭配使用，準確度會更高。乳房X光攝影檢查主要偵測惡性組織小於0.5公分的鈣化點，但因亞洲女性的乳腺較為緻密、尤其是年輕女性，X光攝影無法輕易分辨異常陰影或正常乳腺，造成篩檢的敏感度降低，也因為這種情況，在台灣乳癌年輕化的趨勢下，會建議40歲以下的年輕女性，以乳房超音波檢查為優先。

乳房超音波適合40歲以下女性

年輕女性受輻射線的影響比較大，不宜以乳房X光攝影做初步檢查工具。超音波檢查無侵入性、無輻射線，發現可疑病灶時，也可補充檢視X光攝影檢查時無法夾入儀器攝影的邊角區域（尤其在乳房較小者容易發生），且超音波也可用於導引細針抽吸細胞檢查或粗針組織切片檢查。

45歲以上適用乳房X光攝影檢查

即將進入更年期的女性，乳房的緻密度降低，X光攝影檢查在影像上看到的不規則腫塊或是微小鈣化點，則可能表示有乳癌的病灶，這時，再搭配超音波檢查，可將兩種不同檢查工具的診斷優勢放大，進一步提高準確度。

隆乳者或小針美容女性，優先選用乳房磁振造影

乳房磁振造影不需夾乳房，不需擔心乳房植入物被擠壓破掉，且無輻射線也無侵入性。透過磁振造影注射對比劑動態顯影，能讓醫師準確揪出異常血管增生的惡性腫瘤組織，對於高危險族群，還可輔助超音波或X光攝影檢查的不足。

造成乳癌的危險因子包含：家族史、基因變異、婦科癌症相關病史、長期服用避孕藥或補充荷爾蒙者、初經早於12歲或停經晚於55歲、肥胖或常攝取高脂肪高熱量食物等。為了維持乳房的健康，醫師建議，除了健康的生活作息外，定期乳房篩檢，才能預防乳癌的發生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54347

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