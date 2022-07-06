對中國懲罰性關稅將到期　美逾300間企業呼籲延長

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川普之前為報復北京當局竊取美國智慧財產權並強迫技術轉移，對每年約3500億美元的中國進口商品課徵懲罰性關稅，而部分措施將於明天到期，除非當局延長實施。
在預定的4年1度審查會之前，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）辦公室已徵求了利益相關者的意見。只需要單一一件請求，就會觸發關稅的審查和延續。
截至今天晚間為止，美國貿易代表署（USTR）在預計明天到期、價值達100億美元的中國商品關稅上接獲超過300件的請求，在預計8月23日到期的下一輪關稅則收到近80件請求。
美國貿易代表署官網並未寫明發表評論的是哪些企業，但消息人士證實有超過300間公司呼籲維持對中關稅。
拜登隨時都可以終止對中關稅，但政府內部意見分歧。
戴琪曾表示，她不願意放棄這些關稅提供的制衡力量；財政部長葉倫（Janet Yellen）則主張部分關稅「已失戰略目的」，重新調整關稅可以緩解通膨。美國通膨創40年新高，讓美國家庭陷入困境。
根據美國財政部說法，葉倫昨天與中國國務院副總理劉鶴進行視訊會談時，曾對北京當局「不公平」的貿易作法表達關切。
白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）今天說，政府尚未針對關稅問題做出決定。
路透社報導，尚皮耶被問及可能取消部分關稅的決定時間表時表示，拜登的團隊仍在考慮在對中國關稅上的選項。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1110706