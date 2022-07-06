夏克立昔嗆黃嘉千「我不是助理」！竇智孔暗諷：他是垃圾
黃嘉千與加拿大籍老公夏克立結縭16年驚傳婚變，分開原因除了疫情隔離，彼此之間距離疏遠，女強男弱也是一個問題，夏克立長期被外界稱為「黃嘉千的老公」，心裡偶爾會不平衡，尤其是女方脾氣較大，遇上嗓門大、屬於暴走系的夏克立，難免會有衝突，他曾不滿回嗆老婆：「我不是你助理耶！」
在教養女兒「夏天」時，相較於夏克立的自由派，黃嘉千屬於虎媽類型，去年受訪時坦承不是完美媽媽，會跟女兒吵架，夏天不喜歡媽媽每次講話都不聽人解釋，對此她立刻道歉，為失控的情緒低頭，雖然經常無法控制脾氣，但會主動認錯。夏克立也曾說過，黃嘉千作風強勢，生氣的時候，語氣較不客氣、不耐煩，讓他不滿表態：「我不是妳的助理耶！」
不過「女強男弱」導致離婚這種說法，和黃嘉千同門的竇智孔並不認同，他在臉書發文，疑似用諧音梗暗諷夏克立，先說「約克夏真的比較可愛，狗很直接，才不會在那邊裝瘋賣傻，沒有比較就沒有傷害」，後來又加重力道，狠批「下課粒不是助理，因為他是垃圾。雖未指名道姓，網友卻瞬間秒懂，紛紛回覆「沒錯！是垃圾就要清除！」、「哇塞，有卦」、「有我們不知道的內幕嗎？」 竇智孔又留言回覆：「各位啊！我心情很好，也沒有生氣，就是剛好朋友家的狗咬人了，單純上來抒發抒發罷了。」目前黃嘉千與經紀人尚未回應離婚消息。