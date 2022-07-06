全國屯油只剩1天！斯里蘭卡急向俄求援　七成家庭沒飯吃

我是廣告 請繼續往下閱讀
外界普遍認為，這是自1970年代石油危機以來，全球首度有國家再次實施如此高戒備的燃料限制，自去年底以來，斯里蘭卡面臨突破紀錄的高通膨和長時間停電，近幾周以來該國更暫停所謂「非必要車輛」的汽油和柴油銷售，僅提供公共汽車、鐵路、救護車等基本服務，但全國燃料仍迅速耗盡如今國家只剩不到一天的儲量。
該國電力和能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）表示，斯里蘭卡眼下汽油儲量僅剩大約4000公噸，而斯里蘭卡全國上下大約每天消耗5000噸柴油和3000噸汽油，就算緊縮耗損也撐不了太久。為了應對燃油短缺危機，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）也緊急派出官方代表團前往莫斯科洽談燃料進口。
儘管西方國家對俄羅斯進行進口制裁，但在今年5月時斯里蘭卡就收到了幾批俄羅斯油品，能源部長維杰舍克拉表示下一批汽油供應預計要等到7月22日至23日之間才會運抵，此前是否有任何新的供應尚未能確認；總理此番派遣代表團赴俄被認為就是盼能填補這兩周的燃料空窗期。
另外，《商業內幕》也指出，燃料和天然氣的短缺不僅導致全國長時間處於停電狀況下，一般家庭更難以外出購買新鮮食物或準備熱食，就算出了門也買不到糧食。
聯合國兒童基金會指出，由於斯里蘭卡家庭無法準備充足糧食，民眾會陷入營養不良的狀態，同時呼籲提供緊急財政援助，除了提供該國百萬名兒童初級保健服務外，更重要的是提供斯里蘭卡超過70%減少糧食的家庭糧食，解決當地兒童急性營養不良的問題。