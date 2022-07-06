COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

全國屯油只剩1天！斯里蘭卡急向俄求援　七成家庭沒飯吃

▲斯里蘭卡面臨經濟崩盤危機，油品燃料屯備只夠全國上下一天使用，外匯見底更讓糧食出現嚴重短缺，七成家庭被迫減少糧食。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡面臨經濟崩盤危機，油品燃料屯備只夠全國上下一天使用，外匯見底更讓糧食出現嚴重短缺，七成家庭被迫減少糧食。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-06 11:37:06

斯里蘭卡經濟幾乎崩盤，外匯見底的情況下該國幾乎無力進口任何能源、燃料甚至是糧食，而隨著國內儲糧、油料與基本藥品迅速耗盡，民眾被迫減少糧食兒童面臨營養不良的人道危機，而在燃料不到1天就要告罄的緊急狀態下，斯里蘭卡政府也緊急派出官方代表團，前往俄羅斯就石油交易進行談判。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，斯里蘭卡因為缺乏足夠外匯來支付因參與中國一帶一路計畫產生的龐大債務，更無法支付包含汽柴油等大宗商品，首都可倫坡在7月10日前更宣布禁止對一般民眾出售燃料，斯里蘭卡政府還下令學校關閉減少通勤需求，同時要求全國2200萬居民在家工作。

▲斯里蘭卡面臨經濟崩盤危機，油品燃料糧食嚴重短缺。（圖／美聯社／達志影像）
▲斯里蘭卡政府禁止一般民眾購買汽柴油，約束民眾在家上班上課。（圖／美聯社／達志影像）
外界普遍認為，這是自1970年代石油危機以來，全球首度有國家再次實施如此高戒備的燃料限制，自去年底以來，斯里蘭卡面臨突破紀錄的高通膨和長時間停電，近幾周以來該國更暫停所謂「非必要車輛」的汽油和柴油銷售，僅提供公共汽車、鐵路、救護車等基本服務，但全國燃料仍迅速耗盡如今國家只剩不到一天的儲量。

該國電力和能源部長維杰舍克拉（Kanchana Wijesekera）表示，斯里蘭卡眼下汽油儲量僅剩大約4000公噸，而斯里蘭卡全國上下大約每天消耗5000噸柴油和3000噸汽油，就算緊縮耗損也撐不了太久。為了應對燃油短缺危機，總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）也緊急派出官方代表團前往莫斯科洽談燃料進口。

儘管西方國家對俄羅斯進行進口制裁，但在今年5月時斯里蘭卡就收到了幾批俄羅斯油品，能源部長維杰舍克拉表示下一批汽油供應預計要等到7月22日至23日之間才會運抵，此前是否有任何新的供應尚未能確認；總理此番派遣代表團赴俄被認為就是盼能填補這兩周的燃料空窗期。

另外，《商業內幕》也指出，燃料和天然氣的短缺不僅導致全國長時間處於停電狀況下，一般家庭更難以外出購買新鮮食物或準備熱食，就算出了門也買不到糧食。

▲斯里蘭卡面臨經濟崩盤危機，油品燃料糧食嚴重短缺。（圖／美聯社／達志影像）
▲糧食嚴重短缺下，民眾難以取得新鮮糧食，也沒有能源燃料可以加熱、保鮮。（圖／美聯社／達志影像）
聯合國兒童基金會指出，由於斯里蘭卡家庭無法準備充足糧食，民眾會陷入營養不良的狀態，同時呼籲提供緊急財政援助，除了提供該國百萬名兒童初級保健服務外，更重要的是提供斯里蘭卡超過70%減少糧食的家庭糧食，解決當地兒童急性營養不良的問題。

斯里蘭卡淪一帶一路苦主！大馬前總理：對全球都是教訓

影／汽柴油庫存見底！斯里蘭卡禁民眾買油　學校關閉兩週

債務陷阱套牢中國外匯　一帶一路皮球踢回北京

中國靠「一帶一路」挖債務陷阱！外媒：如今看來坑了自己

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀