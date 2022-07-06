蝦皮購物攜手逾600家本土品牌　力挺台灣在地文創！

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「台灣文創館」帶入在地人文情懷
蝦皮購物打造「台灣文創館」初衷，目的是為了扶持在地文創品牌，讓許多擁有特色風格及在地元素的品牌故事，能夠有新的舞台且廣為大家所認識，而這次開館陣容邀請到包括：茶籽堂、阿原YUAN、海邊走走、京盛宇、富發牌、黃阿瑪的後宮生活、朱銘美術館等知名台灣品牌，亦集結URBANER奧本電剪、Leatai磊泰手帳、MJ襪子、方坊等蘊藏深厚故事意義及潛在值得被看見的地方店家。場館內的設計多採用花磚風的視覺設計，打造讓消費者進入場館內即能感受到濃濃的台灣在地風情；而各品牌賣場也不難發現搭配幾何線條、文青色塊、剪貼報紙等令人眼睛一亮的視覺呈現，隨處都能感受充滿文青風感官體驗之外，每一家進駐場館內的文創選品更是巧妙搭建出台灣文創館的獨特韻味，更完善詮釋蝦皮購物希望將台灣文創設計的美好，帶給更多對文創懷有憧憬及理念的人們。
原創好物優惠再加碼！最高可獲千元抵用券
歡慶「台灣文創館」開幕，蝦皮購物推出領券就享全館199元免運優惠！更有「每週五文創日」蝦皮嚴選好店加碼滿699元享88折，最高現抵100元、消費滿50元折25元，其優惠方式不可疊加使用，此外台灣文創館再推出三重好康：
第一重
7/8 12:00-13:00 鎖定蝦小編的店「佳宜好朋友官方直播節目」，將介紹奧本電剪新品及父親節禮盒，除了領直播限定券限量滿799元享10%蝦幣回饋，還有賣場折扣券及文創館免運券可疊加使用，節目中更是好禮大方抽奧本電剪「水洗式電動除毛刀」一組。
7/15 18:00-19:00 鎖定蝦小編的店「蝦導播官方直播節目」，將提供直播限定優惠券299元折100元，當日品牌陣容有首波推品方坊、知名品牌MYUMYU沐慕家居及森林系美妝氧顏森活等，總共8間文創品牌熱賣商品，任買其中一件商品即可享有三重優惠，包含：店家折價券、文創館免運券、直播限定券，三者疊加使用最高可現折250元。
第二重
7/8-7/13玩「在地文創禮盒」寶箱遊戲，即有機會獲得充滿台灣元素的精緻設計商品，將分別抽出枕頭、泥膜、香氛燈等價值千元質感好物，每天加碼再抽限量1000元文創館折價券及蝦幣；每人每日兩次免費抽獎機會，限當日使用完畢，隔日不重複累計次數。
第三重
7/8-7/14透過蝦皮動態「文創夯品」標籤頁貼文下單，就抽優選文創商品；關注5家活動標籤內的文創店家就有機會抽中50蝦幣、關注10家加碼抽100蝦幣。
４大首波主打品牌輪番上陣！歡慶全月獻禮優惠
為延續開幕慶熱潮，蝦皮購物「台灣文創館」攜手４家首波先發主打店家歡慶全月，期間推出各品牌精心安排獻禮，同時搭配全館領券享199免運優惠，就為討所有文創人歡心！
都會質感風的URBANER奧本電剪，品牌從世界知名代工廠華麗轉身，賦予電剪生命力、與使用者一起創造生活中的感動，活動期間(7/8-7/14)URBANER奧本電剪全館消費滿千折50元，原價1900元的四合一修容禮盒特惠價1299元。
以職人工匠的精神，將每個細節做到最好的Leatai磊泰手帳接力於7/15-7/21推出全館消費滿500元現抵50元的回饋，精選推品歲月靜好A5仿羊皮活頁本下殺8折！
精選在地文創紡織品牌MJ襪子，將於7/22-7/28推消費滿199元折20元的活動，消費者能輕鬆穿上兼具舒適與機能性的一雙襪子。
堅持台灣原創設計的好物聚集地方坊，祭出7/29-8/4全館消費滿799元即可現抵50元，從一間小小的正方形工作室出發，優惠價529元的方坊手拿隨行杯，讓你在每個日常補水的瞬間都能感受清新的療癒！