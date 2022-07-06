北院批蘇震清索賄長達5年　犯後態度不佳重判10年

我是廣告 請繼續往下閱讀
合議庭認為，蘇震清犯案時間長達5年，還主動索賄，金額逐年增加，且高達2580萬元，衡量其作為、對價職務行為的內容，認為在責任刑度上應落在中間偏高，審酌蘇震清無前科、素行看起來良好，但他否認犯行，還辯稱跟李恆隆間是借款或是單純的選民服務來辯解，犯後態度不佳，另衡量學經歷、家庭、經濟狀況，應從重量刑。
北院調查，廖國棟於2015年3月至2020年邀集經濟部官員召開協調會，質詢經濟部或提案凍結預算、提案公司法修正動議等職務行為，另在2019年間協助、邀請經濟部官員參加外觀上看起來是東吳大學法學院召開的公聽會，實際上卻是立委質詢官員的公聽會，陸續透過「白手套」郭克銘轉交廖國棟助理丁復華現金，2015年交付300萬元、2018年交付100萬元，其中30萬元分給丁復華。
另外，2019年交付100萬元2次，2020年交付100萬元，其中50萬元交給丁復華；2016年另交付丁復華50萬元，總計廖國棟收取620萬元，丁復華收取180萬元。
廖國棟共同犯《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂罪，處8年6月，褫奪公權4年，犯罪所得620萬元沒收；丁復華犯非公務員與公務員共同犯《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂罪，處1年10月，緩刑4年，支付公庫100萬元，褫奪公權2年，犯罪所得180萬元沒收。
北院調查，李恆隆、郭克銘規劃東吳大學公聽會，本想由東吳大學跟徐永明合辦，再透過立委邀請經濟部官員出席，立委於會中質詢官員，再由陳情人李恆隆及學者補充，形塑經濟部經濟部對虛而不實的資料，作為太流公司增資登記的基礎，毫不作為的形象，再透過媒體報導，做為日後他提起ASTEP國際仲裁的基礎。郭克銘向梁文一請託陳超明出席公聽會，還要求經濟部出席，陳超明後來無法出席，梁文一以陳超明國會辦公室名義通知經濟部，聯繫官員出席，但官員回復，那是私人學術研討會，不派人出席。
郭克銘發簡訊給梁文一，強調希望讓當時的司長李鎂或次長王美花出席，約定要給200萬政治獻金；陳超明後來打電話給當時的部長沈榮津，但電話沒打通，之後再打給國會聯絡人，要求經濟部派人出席公聽會。李恆隆認為，做得不夠好，只交付50萬元給梁文一、匯款100萬元給陳超明。
陳超明共同犯《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂罪，處7年8月，褫奪公權3年，犯罪所得100萬元沒收；梁文一犯非公務員與公務員共同犯《貪汙治罪條例》不違背職務收受賄賂罪，處5年，褫奪公權2年，犯罪所得50萬元沒收。
2019年12月2日，李恆隆、郭克銘和徐永明會面後，談妥如何辦理公聽會，並以此換取政治獻金，達成賄賂期約，但事後徐永明改變心意，未按約定執行，只有幫忙借用立法院紅樓101會議室，並在公聽會發言5分鐘，內容還跟太流公司無關，李恆隆認為徐永明沒有照約定執行，不給政治獻金，徐永明僅成立賄賂期約的犯罪行為，處7年4月，褫奪公權3年。
趨勢民調總經理吳世昌犯非公務員與公務員共同犯《貪汙治罪條例》不違背職務期約賄賂罪，處6年6個月、褫奪公權2年。
李恆隆犯下4個交付賄賂罪，應執行1年2月，如易科罰金，緩刑5年，支付公庫1000萬元，褫奪公權3年；郭克銘犯3個交付賄賂罪及業務侵占罪，得易科罰金部分8月徒刑，不得易科罰金部分2年徒刑，緩刑5年。