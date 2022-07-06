再爆林智堅碩士抄襲內幕 凌濤：不只抄標案還抄品質月刊
國民黨台北市議員王鴻薇昨（5）日上午召開記者會，揭露新竹市長林智堅的碩士論文，涉嫌抄襲政府標案的報告，也讓林智堅隨即揚言提告。不過王鴻薇今日上午與桃園市議員參選人凌濤共同召開記者會，再揭露林智堅除了抄襲政府標案外，還有另外一部分比例的內容抄襲品質月刊，「連英文上下引號都沒改，一模一樣完全照抄，標點符號都照抄。」
凌濤在記者會中表示，林智堅的碩士論文，有87.8%都抄襲竹科管理局委託中華大學所製作的報告，而最新發現「抄襲品質月刊」的部分，可以說是補足了論文的最後一塊。凌濤指出，林智堅的論文第2章文獻探討的第1節到第4節，幾乎完全複製貼上2005年12月的品質月刊第41卷第12期第52到56頁的「國家顧客滿意指標發展與建構」，從第2節開始一路抄到最後。
凌濤說，論文內容原本26700字，由原先相同的23650個字，加上這次品質月刊的1679字，87.8%抄襲比例上升到94.1%，超過9成全部都是抄襲。凌濤強調，林智堅的論文東抄西揀，不僅要面對竹科管理局智慧財產權的追討，還必須面對品質月刊跟作者群的侵權抄襲問題，「這不是引用，這完全是抄襲的問題。」
王鴻薇則表示，林智堅的論文抄襲，從「品質月刊」抄成「沒有品質的論文」。王鴻薇也強調，昨天就很明白跟大家報告，歡迎林智堅來告，也希望法院盡速審理，「我請你出來打籃球，因為你的論文抄到連籃球都變藍色的藍，林智堅不要用提告方式混淆視聽。」
王鴻薇強調，林智堅的提告當然是政治動作，因為他兩個論文都有抄襲的事實，而且抄襲比率非常高。「林智堅要去選桃園市長，很多桃園市民質疑是落跑專家，現在又變成抄襲堅，網路上很多人已經很多人封林智堅為抄跑專家。」王鴻薇說，請「抄跑」專家出來打籃球，正式面對論文檢驗，不要讓學術蒙羞。