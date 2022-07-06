萬四失守！台股溜滑梯終場跌363點 台積電概念股綠油油
美股昨（5）日漲多跌少，但台北股市今（6）日弱勢下殺，開低走低，一路節節敗退，終場跌363點，收在13985點，萬四大關失守，跌幅2.5%，成交金額新台幣2466億元。權值股台積電今日未再破底，但終場跌10.5元，收在435元，跌幅2.3%。台積電相關概念股綠到不行，其他重要電子股也一片綠油油。
美股漲多，但今日亞股摔得重，日韓股市約跌1.2%以上，陸港股則跌1.7%左右，而台北股市今日開盤跌59.53點，加權股價指數以14289.67點開出，沒想到指數一路溜滑梯，終場跌363點，收在13985點，萬四大關失守，跌幅2.5%，成交金額新台幣2466億元。權值股台積電今日未再破底，但終場跌10.5元，收在435元，跌幅2.3%。台積電相關概念股也是一片綠油油，達興材料、精材慘跌停，昇陽半導體、漢磊、中砂跌7%以上。
其他重要電子股，如聯發科跌1.6%，收在605元。鴻海跌1.5%，來到100.5元。華碩、宏碁、和碩、緯創、英業達、日月光跌逾2%。大立光重回股王寶座，但今日也呈現弱勢，終場跌4%多，收在1710元。聯電跌幅也深，跌幅達5%，收在37.15元。旺宏、世界先進則重摔5%上下。
另外，因為油價震盪劇烈，台塑集團也綠光罩頂，南亞、台塑、台勝科跌5到8%，福懋科、台塑化跌逾3%。而之前漲多的威盛集團也呈現補跌狀態，位速跌停，威鋒同樣幾近跌停，宏達電與威盛則各跌6%與3%。至於元宇宙概念股也弱勢補跌，驊訊幾近跌停，健策重摔跌停，智晶跌8%以上。