原鄉部落跨域扶植「芒果」產業升級

原鄉芒果產業兩年多來遭受疫情打擊，除去3月高溫乾旱農災及枋山Delta入侵，今（111）年又遭雨害致使產量銳減，造成芒果農收入捉襟見肘。有鑑於芒果產業是原鄉族人重要經濟來源之一，縣鄉著手對芒果進行研究與扶植，希創造更多的產能及產量，提昇部落族人的生活品質。未來，盼能透過產品綁地名的策略，展現區域供貨能量，打亞洲盃，進軍海外市場。
近期屏東縣政府原住民處對原鄉芒果產業分析，目前以來義、春日、獅子鄉轄內種植愛文芒果為最大宗，深具芒果產業發展潛力，原民處特別爭取原住民族委員會補助原鄉芒果產業扶植計畫先期規劃，希望透過計畫深入了解原鄉現有種植芒果狀況與發展。
原民處與委託專案輔導團隊屏東大學派員輪流到三個原鄉部落辦理芒果產業資源整合說明會，共謀芒果產業升級。此計劃深獲來義、春日及獅子鄉公所及農民支持與肯定，盼為原鄉芒果產業創造更大的經濟價值。
獅子鄉鄉長周英傑指出，獅子鄉也是芒果產業重地，有超過608公頃的種植面積，約有500戶農戶投入種植，以愛文芒果為主力，年產量約730萬公斤，品質穩定且果粒碩大鮮美，每顆芒果橙黃豔麗，甜度破表，切開芒果後不僅果香四溢，勻稱色澤的鮮黃果肉讓人食指大動，品質絕對禁得起國內外頂級市場考驗。
獅子鄉鄉長周英傑特別感謝縣府原民處能提報原鄉芒果產業扶植跨域整合計畫，協助原鄉芒果產業提升。也懇切請求中央原民會支持原鄉芒果產業振興計畫，協助建立品牌識別、包裝設計優化、生產採收設備升級與國內外頂級通路開拓等。