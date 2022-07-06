新北市府女職員疑遭性侵跳樓　綠：侯友宜別再閃躲

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李坤城指出，此時衛生局並未停止談話程序，仍持續追問男女問題，全程談話歷時1小時又15分鐘，輕忽林女情緒已崩潰。在約談結束後又獨留身心受創的林女在會議室，沒有給予林女必要的保護措施，導致林女最後發生憾事。
李坤城表示，當新北市衛生局得知廖男有性侵害林女之犯罪嫌疑，卻未依法向婦幼隊告發，不禁讓外界質疑新北市政府是否有「吃案」的嫌疑，若不是監查委員介入調查，外界恐不知新北市政府在處理攸關人命的案件，竟是如此輕忽，甚至間接導致憾事發生。
李坤城指出，對照2年後發生的恩恩案，新北市政府掩蓋真相的態度如出一轍，期待監察院的調查，也能早日還原恩恩案的真相，還給恩恩家人一個公道。
民進黨新北市議員戴瑋姍則說，本案當初也被侯市府封鎖消息，是一位資深記者不畏壓力報導出來，後續各家媒體跟進，才公諸於社會。巨大的社會關注，加上監察委員主動調查，確實發現衛生局處理過程，並未重視權勢性侵害者的結構性困境，必須積極改善，「不幸的是，侯市府沒有從中學到教訓或悔改，搞不好是食髓知味？」。
戴瑋姍說，最近的恩恩事件，侯市府又是同樣手法，掩過是非，不作內部徹底調查，對照林姓女職員案滿滿的既視感，不知道新北還有多少被壓抑的故事，從來不見天日？
戴瑋姍也表示，衛生局長陳潤秋當時就該辭職以示負責，侯友宜是從那時就包庇局長到現在嗎？林女一案未依法告發，被吃案；恩恩案錄音檔沒曝光，真相也會被吃案嗎？侯友宜究竟會大義滅親，還是非不分，為什麼可以放任衛生局長繼續在位？恩恩案恐怕會是下一個林女案，面對騙子市長，正義都會遲來嗎？