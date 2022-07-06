加開9堂閩南語課程　新住民親子正音班開課

為了加強新住民和其子女的語言能力，新住民「ㄅㄆㄇ同樂會！語你相約」學前正音班於5日上午開課，新住民親子同堂上課，從ㄅㄆㄇ的正確讀音，符號辨識開始，帶領學員認、讀注音符號，進而能認讀短句，奠定中文根基。金門縣府表示，這次活動特別加開9堂閩南語課程，讓新住民及子女學習簡單閩南語，透過閩南語學習了解在地文化，進而培養主動探索閩南語興趣和習慣。
該課程於5日上午辦理始業式，社會處處長董燊由鄉親科黃雨舜科長陪同到場主持，並致詞勉勵孩童利用暑假充電，奠定中文基礎，為即將到來的小一生活打好基礎，而新住民親子共學，不只可以看得懂孩子聯絡簿，亦能感受親子共學之樂趣，增進孩子學習欲望與自信心；這次課程特別加開閩南語課程，讓新住民及子女學習閩南話，透過學習閩南語進而了解閩南文化，有了語言基礎有助於融入在地生活。
新住民家庭服務中心表示，希望透過課程，為即將升上小一新住民之子女，對注音符號認識，強調從ㄅㄆㄇ正確讀音、符號辨識開始，讓孩子從遊戲中熟悉這些符號，並且在反覆趣味練習中喜愛這些符號，且能靈活運用；在活動中也有許多家長陪著孩子一同學習，不只讓孩子們學習，家長們也從中學習老師教導學童時技巧，讓學童們回家後家長們也可教導他們，達到親子共學樂趣；除此之外，學員中也有新住民及金門大學外籍學生，藉著這次學習機會來增進自己中文能力，也讓自己可以更融入金門，增進親近感，拉近人與人間關係，產生良好互動，展現金門在地生活多元文化融合之生活精神。