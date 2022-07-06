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冠獨裁者之名？菲議員要求機場更名　紀念已故總統馬可仕

▲菲律賓一名議員提交法案，力求將馬尼拉「艾奎諾國際機場 」改名為「斐迪南馬可仕國際機場」，以紀念現任總統小馬可仕的獨裁者父親老馬可仕。圖為馬尼拉國際機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓一名議員提交法案，力求將馬尼拉「艾奎諾國際機場 」改名為「斐迪南馬可仕國際機場」，以紀念現任總統小馬可仕的獨裁者父親老馬可仕。圖為馬尼拉國際機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-07-06 15:08:41

菲律賓總統「邦邦」馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），是菲國前獨裁者馬可仕之子，在今年5月9日的菲律賓總統大選中以3100萬票贏得壓倒性勝利，挾帶著高人氣的小馬可仕象徵著保守派與集權擁戴者的回歸，近期也有菲律賓眾議員提交法案，要將馬尼拉「艾奎諾國際機場 」改名為「斐迪南馬可仕國際機場」，用來紀念這名下達戒嚴令的已故總統。

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菲律賓總統當選人小馬可仕與競選搭檔莎拉．杜特蒂（Sara Duterte）皆為集權總統之後，莎拉是與現任總統杜特蒂並肩作戰的長女，小馬可仕則是獨裁者老馬可仕一手帶大的愛子，選戰期間兩人皆已中央集權政府下的重大建設為號召，誓言帶領選民回到「黃金年代」，將以鐵腕施政力拚經濟，換來將近六成選民與官員支持。

根據《馬尼拉公報》、《CNN Philippines》報導，菲律賓眾議員特維斯（Arnolfo Teves Jr.）提交法案有意將菲律賓首都馬尼拉的尼諾．艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport，NAIA）更名為「斐迪南馬可仕國際機場」，並稱這個機場應該以已故總統馬可仕命名，因為該機場是在老馬可仕任期內所建設的重大項目。

▲菲律賓議員提交法案，力求將馬尼拉「艾奎諾國際機場 」改名為「斐迪南馬可仕國際機場」。（圖／美聯社／達志影像）
▲該機場位於菲律賓首都馬尼拉，乃該國航空樞紐。（圖／美聯社／達志影像）
這座機場的前身是馬尼拉國際機場，原先在1948年時遷移至現址，直到獨裁總統馬可仕上任後，一直推動菲律賓民主化、反對國內極權統治的艾奎諾被馬可仕夫婦視為眼中釘，1983年艾奎諾從台灣桃園中正機場搭乘華航飛機抵達馬尼拉國際機場，一下飛機就在眾記者與支持者面前遭到暗殺。

此事引起反對勢力的群情激憤，一般認為是總統馬可仕夫婦唆使，其遺孀柯拉蓉·艾奎諾繼而成為反對派領導人，率領大批對此感到不滿的菲律賓民眾上街發起「人民力量革命」，並順利打倒馬可仕推翻極權統治，馬可仕夫婦則流亡美國夏威夷，1987年馬尼拉國際機場也因此更名為艾奎諾國際機場，紀念這名菲律賓民主之父。

▲菲律賓民主之父艾奎諾二世在馬尼拉機場，於眾多記者媒體面前被暗殺。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓民主之父艾奎諾二世在馬尼拉機場，於眾多記者媒體面前被暗殺。（圖／美聯社／達志影像）
不過另一名眾議員拉格曼（Edcel Lagman）告訴《CNN》，特維斯提出的上述法案勢必會遭到國會多數反對，一來是因為他聲稱的一切沒有事實依據，二來是若真的改名了只會加劇國內的不團結，戒嚴時期下的人權受害者肯定會極力反對這項措施。

拉格曼表示，這個名字已經被體制依循使用許久，沒有任何正當或壓倒性的理由來改變名字；此外，提交法案的議員特維斯更錯稱這個航空樞紐是在前總統任期內完成，事實上老馬可仕僅在1965年至1986年期間領導該國，跟馬尼拉國際機場的建立與遷徙無關，唯一涉及與該機場的功勳不過是宣布戒嚴當年，簽署了行政法案授權馬尼拉國際機場相關事務委員會的成立。

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