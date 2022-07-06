台中國際會展中心上梁　盧秀燕：實現中部產業界希望

國際經貿建設「台中國際會展中心」，今(6)日舉行上梁典禮，預計明年主體工程完成後，緊接者展開內部裝修，在114年開幕營運；市長盧秀燕表示，台中國際會展中心承載中部產業界及市民期盼，第一期由市府籌措88億元興建，可容納2360攤位展出、同時讓1萬2600人開會，成為中部第一個大型國際級會展中心。

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盧秀燕指出，台中人期盼了20年「台中國際會展中心」，是中部第一個大型國際級會展場館。大台中地區是高度精密機械、五金、光電等產業聚落，幾十年來廠商拿著一卡皮箱到世界各國參展，卻沒辦法在自己的家鄉展出、銷售、行銷，因此期盼台中市能擁有一座國際會展中心；第一期單一投資88億元，規劃可容納2360攤位展出、同時讓1萬2600人開會，第二期規劃作業啟動中，屆時一、二期建設加起來，將會是全台灣最大的國際會展中心。

盧秀燕說，特別感謝工程團隊克服疫情挑戰、缺工缺料各種挑戰，讓會展中心及早呈現在市民眼前；她說，這是屬於台中人的重要建設，因此在上梁典禮之前，日前特地把會展中心的鋼梁移到市府廣場，讓每位市民都能把名字永遠烙印在這棟建築上，短短兩天吸引2368位民眾參與，共享這份喜悅，也締造台中人共同的回憶。

台中國際會展中心位在有「台灣曼哈頓」之稱的水湳經貿園區內，地段精華相鄰許多重大建設，包括中央公園、綠美圖、水湳轉運中心等，交通區位優越。會展中心建築規模為地下2層、地上5層的鋼骨鋼筋混凝土構造，規模龐大工法複雜，壯觀的巨型魔毯屋頂，型塑簡潔優雅的曲面天際線，是全台屋頂曲面最複雜、使用最多空間桁架的會展中心。