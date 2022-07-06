外銷不打同情牌！陳吉仲曝8月將賣「石斑魚漢堡」　

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日本政經觀察家福澤喬指出，不能用「台日友好」、「愛台灣」等方式，就要日本人買台灣的石斑魚，更稱如果日本人喜歡吃石斑魚，搶都來不及，就像鰻魚一樣，不能全憑日本人愛台灣行銷。
對此，今陳吉仲出席「全國績優休閒農業區頒獎典禮」，會後受訪時回應，台灣所有賣到日本市場的農漁產品都是最好的，像是鳳梨、即將外銷的鳳梨釋迦加工品，或是石斑魚，本來就有一些數量如龍膽石斑是可以外銷到日本市場，現在台灣只是在既有的市場底下，遇到中國片面暫停台灣部分農漁產品輸入時，日本市場已經變成台灣出口第二大國，第一名為美國。
「所以我們是用市場機制的方式，而不是用所謂的同情或者是非市場機制方式來請日本消費者買」，陳吉仲強調，去年台灣外銷至日本鳳梨有1萬7000公噸，今年已經超過1萬8000公噸，且日本最大通路商的國際處長現在就在台灣產地，跟台灣在地媒合更緊密截切的技術與處理，日本也有很多農產品外銷至台灣，品項也與台灣互補，像是蘋果、蜜柑，雙方有共同的價值，這價值是遵守國際的遊戲規則，以及用科學根據進行農產貿易，才會比較持久。
陳吉仲指出，不同消費者在不同偏好中有不同選擇，台灣比較期待的是透過石斑魚的促銷，可以取代進口鮭魚，現在石斑魚經過產地的三清加工和冷鏈處理後，可以讓消費者吃到平常吃不到的石斑魚，以前想吃石斑只有在餐廳或是辦桌宴會上才有，但現在透過通路如全聯或是萊爾富都全力配合，民眾可以買到石斑輪切片，一片139元，買回家料理魚排也可以成為一道主菜，農委會會盡力促銷至全國相關通路。
陳吉仲先前推動地瓜進軍麥當勞，今他再透露，8月會推出石斑魚漢堡，至於是與哪一間業者合作則是要請民眾「敬請期待」，7月中下旬也有他家鄉的紅豆，將跟大廠食品業者合作，用更方便的方式提供給消費者選購，重點是農漁畜產品並非直接賣給消費者，有一定比例，約4成是透過加工，讓消費者更方便食用。
被問及是否已試吃過石斑魚漢堡時，陳吉仲秒回「當然有」，面對媒體追問是否好吃時，陳吉仲強調，許多民眾都會前往速食店購買，一定會做出品質保證，讓大家吃到以後「絕對是所有漢堡中最好吃的」。