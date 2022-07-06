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賣壓湧現！4個交易日萬五跌破萬四　專家籲不宜躁進

▲專家指出，台股目前仍持續反映景氣降溫、企業評價面下修，現階段布局宜分批逢低承接，不宜躁進，並聚焦跌深且前景看好之產業或個股。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲專家指出，台股目前仍持續反映景氣降溫、企業評價面下修，現階段布局宜分批逢低承接，不宜躁進，並聚焦跌深且前景看好之產業或個股。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-06 15:29:00

國際油價單日重挫近一成，反映市場對於經濟衰退的憂慮，股市信心脆弱，台股今（6）日終場大跌363.69點，跌幅2.53%，收在最低點13985.51點，指數跌破萬四大關，成交金額2472.94億元，OTC指數更是重挫3.12%。專家指出，台股目前仍持續反映景氣降溫、企業評價面下修，現階段布局宜分批逢低承接，不宜躁進，並聚焦跌深且前景看好之產業或個股。

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PGIM保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，目前台股瀰漫低迷的投資情緒，受到盤面停損與換股賣壓持續出籠，導致指數自6月30日跌破萬五之後，僅短短4個交易日再跌破萬四關卡，且快速下跌過程中並未出現明顯跌深反彈，績優股股價亦難逃下跌走勢，反映出近期盤面走勢由籌碼面與技術面主導，基本面無法發揮作用。

賴正鴻表示，由於7月將公布CPI、FOMC會議紀錄等重要訊息，加上台股融資維持率仍在相對低檔，預料指數仍將反覆震盪測底，反映市場對於景氣、庫存調整等疑慮，短線先視本次FOMC會議聯準會是否仍維持積極升息態度，特別是近日大宗原物料價格全數下跌，有望緩解市場對於高通膨的憂慮。

賴正鴻分析，台股目前仍持續反映景氣降溫、企業評價面下修，現階段布局宜分批逢低承接，不宜躁進，並聚焦跌深且前景看好之產業或個股。



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