弘光科大校園猥褻案偵破　警局檢診校園安全

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校園安全因具「敏感性」，向來為社會矚目議題，為落實保護學校師生安全，中市警局於5日由副局長魏慶賢率領婦幼警察隊及清水分局同仁至弘光科大與副校長潘世尊及副學務長黃敏霞針對校園安全進行會談，期望結合校方集思廣益共同探討如何更精進維護校園安全，並於會中針對校方科技防衛警監系統、人車（門禁）管制、安全巡邏及緊急應變等問題，了解是否有不足須改善之處，並將強化警方安全維護作為，積極展現警方對校園及學生安全的守護與決心。
除針對校內環境安全補強外，校園周邊亦可能有許多安全度不足之處所，潛在威脅學生上下課安全，市警局呼籲，為落實保護學校師生安全，除強化警方執法密度外，亦必須結合學校及民間力量，落實查察發現有危險疑慮之人物、處所，並能即時通報反映、預先防範，使轄區學子能獲得更安全的成長空間，營造安全、溫馨、適性的學習環境。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110