助攻國旅！五星飯店加碼推暑期吃住強檔優惠

國旅補助7月15日開跑，台北有五星飯店業者加碼神助攻推出暑假兩檔超殺「吃+住優惠」卯足全力拼商機。7月8日前特別延長4天加賣「暑假睡一波」拿護照入住搭配補助每房最低1,300元起、9月30前皆適用並可累積萬豪旅享家積分。另外8月31前預訂「暑假吃一波」配合補助每人每晚最低1,794元起，大啖Buffet之王雙人自助晚餐與早餐，換算下來等於免費住一晚。
疫情趨緩暑假旅遊市場旺，由觀光局規劃「悠遊國旅補助方案」提供個別旅客於7月15日至12月15日週日至週四入住合法旅宿，每房每晚折抵800元；入住星級旅館、標章旅宿或旅客本人完成3劑疫苗接種，再加碼折抵500元，合計最高折抵1,300元，活動至經費用完為止，先住先贏！台北喜來登除了參與本次補助旅宿名單外，更配合國旅補助加碼推出「吃+住雙強優惠」，要幫消費者精算省荷包。
首檔優惠「暑假睡一波」方案只賣到7月8日，搭配補助每人最低1,300元的價格可入住9月底前的暑假檔期外，加價199元享米其林推薦早餐「阜杭豆漿」，不必早起頂著太陽排隊，由專人將熱騰騰的早餐送房，另可累積萬豪旅享家積分，在全球萬豪國際旗下酒店享兌換免費住房等會員禮遇。
美食族則強推「暑假吃一波」一泊二食方案，配合補助每人最低1,794元起、大啖十二廚自助晚餐和早餐。餐檯菜色更強化、運用現流澎湖海鮮，酥炸午仔魚、澎湖海鮮煎、海葡萄蝦手卷、蒜蓉澎湖小卷等鮮味、還有鮮嫩多汁的爐烤美國肋眼牛排，不容錯過以時令芒果推出的喜來登招牌SUKHOTHAI芒果甜糯米、辰園楊枝甘露、抹茶紅豆吉拿棒，以及舒芙蕾厚鬆餅等，等於吃Buffet免費送住宿，專案房客皆可使用露天泳池、三溫暖與健身房，還可享房內無限暢看熱門電影等福利。