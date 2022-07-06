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熱死人！酷暑席捲日本　6月逾1.5萬人中暑送醫、17人不治

▲日本關東地區近日天氣酷熱，東京電力公司評估轄內地區電力供需嚴峻，日本政府首度發布「電力供需窘迫注意報」。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本關東地區近日天氣酷熱，東京電力公司評估轄內地區電力供需嚴峻，日本政府首度發布「電力供需窘迫注意報」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-06 15:36:04

日本在經歷異常早結束的梅雨季之後，6月就迎來炎熱的天氣，東京都連續9天出現35度以上高溫，刷新過去連續8日的高溫記錄，連日高溫也造成對日本民眾健康造成傷害，光是6月，就有多達1萬5657人因為中暑而急救送醫，創下6月單月人數新高，在送醫後死亡也多達17人，同樣也創下過去紀錄。

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綜合《NHK》以及《共同社》報導，日本氣象廳在6月下旬陸續發表各地梅雨季結束之後，太平洋高壓隨即籠罩日本周邊，導致酷暑高溫持續。群馬縣伊勢崎市在6月25日測得最高溫40.2度，不僅創下過去紀錄，更是觀測史上，首次在6月出現超過40度的高溫。東京近來連續9天出現35度以上的高溫。

日本總務省消防廳5日表示，全日本3月因中暑而被急救送醫的多達1萬5657人，是自2010年有統計以來首次超過1萬人，創6月單月人數新高，此前最多的是2011年的6980人。這次會出現破紀錄的人數，可能是受到6月下旬席捲日本的酷暑影響，其中通報7成集中在6月24日至30日的一週內。

在送醫者當中，超過一半為65歲以上老年人，熱傷害發生地點有4成是在住宅內。送醫後不治者達到17人，超過先前6月最高紀錄2011年的14人。另有多達439名重症患者需要住院3周以上，另有5261人也需要短期住院。

消防廳負責人分析稱，「可能是罕見酷暑加上氣溫突然上升，身體還沒適應，體溫調節跟不上。」同時呼籲，剩下即將來臨，今後也得徹底做好防中暑措施，經常補充水分並休息等。

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