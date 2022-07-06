霹靂黃文擇紀念展　董座黃文章哽咽憶兄弟江湖情義

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蔡英文表示，在她小時候，社會非常風靡黃俊雄布袋戲《雲州大儒俠》，她自己也很常中午飛奔回家，就是為了要看布袋戲，這也是她與父親間的珍貴回憶，也是許多台灣人從小到大的共同記憶。如今霹靂的製作與規模已開創了更嶄新的局面，布袋戲帶給我們的是江湖人生，這個江湖中有各種有個性的、熱血的，充滿義氣的人物與互動，我們做不到的，卻成為我們幻想的，這就是我們喜歡布袋戲的原因。期待在眾人的支持與努力下，布袋戲可以一代又一代的傳下去，成為台灣人一代又一代的珍貴資產。
而今日黃文擇紀念展開展，文化部政務次長蕭宗煌、國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、2000年上映的聖石傳說主題曲演唱者伍佰、歌手荒山亮、導演九把刀、作詞人方文山，以及資深戲迷王金平、吳敦義與顏清標，都親臨展場致意。
霹靂國際多媒體董事長黃文章在致詞時，也多次難掩不捨情緒，數度哽咽，回憶起過去30幾年來的創業艱辛，及兄弟兩人編劇與配音搭配天衣無縫的默契點滴，不禁潸然淚下。黃文章指出，未來霹靂仍將一本初衷，把布袋戲文化推廣視為使命，因此計畫成立基金會，期待在政府與民間有志之士的支持下，匯聚更多社會資源與力量，協力傳承台灣優美的布袋戲文化，永生不息。
國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚表示，紀念展中看到黃文擇先生的聲音與生平成為集體記憶的一部份。在台灣歷史中，布袋戲陪伴著台灣人長大，從野台、電視、電影再到網路，雲林黃家的布袋戲伴著台灣人長大，期待各位朋友來到國家影視聽中心，這個典藏影視聽資產有歷史、記憶、溫度的場域，重見黃文擇驚動萬教的風采，再次聆聽他風靡八方的氣口。
本次展覽除了展出黃文擇大師經典口白配音片段外，一樓以大師生平事紀為脈絡，講述其一生在布袋戲領域的努力與成就，並展出其日常文物及與家人的生活紀錄；二樓在展覽期間則輪播黃文擇大師的重要紀錄訪談影片，另有戲台互動體驗，邀請觀展者一起唸出霹靂經典口白「請繼續收看黃文擇布袋戲」，即可收藏黃文擇大師配音的角色來電答鈴。
《咱 江湖再見》八音才子黃文擇紀念展即日起在國家電影及影視聽文化中心展出，免費入場。7月16日（六）晚間六點半將會舉行閉幕活動，邀請霹靂歌手風采輪、蔡佳瑩、自從、賴富正以不插電Live Show的方式彈奏著輕音樂，與戲迷近距離一同分享跟黃文擇大師的點點滴滴，最後重現五洲園霹靂布袋戲野台表演，要熱熱鬧鬧的落幕，有如黃文擇大師的海派大方個性。