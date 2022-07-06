伊甸公益大使大元巧手打造銀髮媽咪 攜手美髮集團傳愛

知名美髮集團米蘭髮型今年成立 26 周年，周年慶期間號召全體設計師與伊甸基金會公益大使大元 ( 林艾璇 ) 共同巧手為銀髮身障長輩化妝做造型，更呼籲全台民眾加入募集「伊甸阿萬師輔具清潔工場服務專車」的傳愛行列。從 100 年開始，米蘭髮型與伊甸基金會開啟合作之路，除了為偏鄉遲緩兒募集療育專車，更為在地身障青年籌募就業服務專車及夢想廚房烘焙設備經費。今年米蘭髮型攜手多家知名企業推出「傳愛護照」，享有店家消費優惠更能響應公益，更號召台南成大扶輪社等團體協助推廣認購。活動為期 3 個月，米蘭髮型堅持傳愛不間斷，希望全台民眾關注偏鄉身障朋友的健康與需要，讓愛沒有距離。

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▲伊甸基金會攜手米蘭髮型，募資輔具清潔專車，為偏鄉身障長輩打造乾淨的輔具環境（圖／記者林怡孜攝，2022,07,06）

米蘭髮型董事長許漢宗表示， 10 多年來，米蘭與伊甸一起守護慢飛天使的上學路，也支持身障孩子的就業夢想。今年希望能募集到輔具清潔專車的購車經費，讓全台偏鄉長者都能感受到社會的溫暖，一起為銀髮身障長輩打造乾淨衛生的輔具生活。

伊甸基金會的公益大使大元 ( 林艾璇 ) 今日化身造型大師，巧手替銀髮媽媽畫妝做造型，再透過米蘭髮型專業設計師的美髮改造，讓銀髮媽媽們重回年輕時的風采。大元表示，除了要為阿嬤創造難忘的回憶外，同時也要呼籲民眾支持響應公益活動，讓承載滿滿愛心的輔具清潔專車可以順利啟程，讓偏鄉長輩擁有安全衛生的輔具。

伊甸基金會副執行長曹儉表示，台南市目前輪椅使用者約 3 萬多人，伊甸基金會阿萬師清潔輔具工場自 2017 年開始正式啟動服務，前進偏鄉部落及到宅提供輔具清潔、保養。輔具的清潔維護讓使用者擁有更加乾淨又安全的生活。感謝米蘭時尚髮型看見身障朋友的需要，串聯民眾、友好企業共同募集「阿萬師輔具清潔專車」，提供每位身障者乾淨的輔具代步，並將輔具清潔服務擴大到更多角落，幫助更多需要的民眾。