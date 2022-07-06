斥資1500萬、限額40名！桃機教保服務中心啟用

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林國顯則說，員工為企業實踐永續發展的關鍵要素，機場公司為第一家同時設置「企業托嬰中心」與「職場互助教保服務中心」的國營企業，期望以更友善的職場工作環境，讓身居國門第一線的工作同仁能夠無後顧之憂地專心堅守崗位，桃園機場即是一個Airport village ，員工要兼顧工作與養育小孩十分不容易，機場公司會作為大家的最佳後盾。
桃園市政府秘書處專門委員張惟翔代表市長鄭文燦出席並表示，桃園機場在疫情期間，配合相關防疫工作，十分辛苦，教保中心的設置可讓員工放心與安心，桃園機場有許多員工設籍於桃園市，市府會全力支持機場公司的相關政策與發展。
桃園機場職場互助教保服務中心耗資近1500萬元，位於第一航廈入境區域。學費比照非營利幼兒園收費規定，每月2,000元，預計收托幼兒40名，以機場公司、與機場公司簽訂聯合提供教保服務契約機關員工之子女、 孫子女為優先申請對象，如有餘額將對外開放。相關服務由教育部公開評選出的專業教保經營團隊所提供，未來也將邀請家長參與中心之活動，如晨光時間的故事帶領、職場分享等，帶領幼兒進行機場探索，認識生活的環境。
桃園機場公司更是為第一家同時設置「企業托嬰中心」與「職場教保中心」的國營企業，教保中心將延續本2018年所成立的愛兒寶托嬰中心0至2歲服務，新增2至6歲幼兒托育，提供員工學齡前子女完整的0至6歲托嬰與教保服務。
除托嬰與教保中心外，機場公司推行多項友善職場措施，包括提供生育、子女教育補助，開辦「母性健康保護計畫」（針對欲懷孕或妊娠前後之女性同仁，巡視及勘查其工作環境，視需求調整業務或差勤安排，透過系統性的預警檢視，降低育兒潛在風險）、提供全年7天家庭照顧假、設置辦公區域哺集乳室、劃設員工接送幼兒專用停車位等，期望透過打造幸福企業，建立員工歸屬感與凝聚力，進而吸引優秀人才加入機場團隊，提升工作效率與企業競爭力。