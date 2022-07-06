COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

想出國想瘋了！近8成國人可接受旅費漲25%　最想去這3國

▲根據萬事達卡調查發現，有近8成想出國的民眾接受25%旅費漲幅，而且與疫情共存下，台灣民眾出國旅遊更愛自由行與體驗遊。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲根據萬事達卡調查發現，有近8成想出國的民眾接受25%旅費漲幅，而且與疫情共存下，台灣民眾出國旅遊更愛自由行與體驗遊。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者顏真真／台北報導

2022-07-06 16:08:59

經歷新冠疫情不斷地延續與翻轉，與之共存成為必須，但也促使大家尋找更好的方式重新探索世界，近一千個日子無法隨心出國旅遊的台灣民眾，已經明顯悶壞了。根據萬事達卡最新發布調查結果顯示，有近6成民眾表示，就算旅費上漲也要出國去玩，最想去的前3名依序為日本、韓國及包含泰國在內等其他東南亞國家與歐洲，而且有近8成可接受旅費最多漲25%，僅有11.2%會因旅費上漲而打消出國的念頭。

我是廣告 請繼續往下閱讀
萬事達卡今（6）日發布最新「台灣旅遊復甦關鍵洞察」發現，台灣民眾的旅遊型態樣貌在與疫情共存下已然出現3大趨勢性轉變，包括一、台灣各年齡層民眾跟團出國旅遊意願皆明顯降低，轉向自由行的態勢儼然成形；2、出國體驗式行程安排需求明顯增加；3、出國食宿與交通安排，更注重健康安全，傾向選擇可減少接觸的模式，以降低染疫風險。

由於各國邊境管制降至疫情以來的最低水準，旅客已開始安排離家更遠的旅遊活動。萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，歷經兩年半的邊境管制，時至今日的與疫情共存，台灣民眾出國旅遊型態樣貌已大不相同，各年齡層跟團出遊的意願均降低，其中以20歲到30歲的年輕世代，跟團意願下滑比例幅度最高，達到70%；過往以家族跟團出國旅行的31歲到40歲三明治中生世代，也有超過4成受訪者表示將從跟團轉向自由行。

萬事達卡經濟研究所發布的「2022年旅遊：趨勢與轉變全球報告」亦發現，自今年初開始，國際休閒旅遊和商務旅行已增溫，短程國際休閒旅遊快速成長，相較新冠疫情爆發以來，今年2月開始，短程國際休閒航班的預訂量開始成長；到4月底為止，短程國際休閒航班的預訂量更較2019年高出25%。中程國際休閒航班的預訂情況也相仿，比2019年的水準高出27%。但受遠距居家辦公模式影響，商務旅行之復甦較休閒旅行為慢，但根據萬事達卡經濟研究所的數據顯示，商務航班預訂量自今年3月也首次超過2019年的水準。

而萬事達卡「台灣旅遊復甦關鍵洞察」亦顯示，未來台灣民眾出國玩，在食宿與交通安排方向，更加重視健康安全，並傾向選擇可以提供更多數位化及減少接觸的服務。近7成台灣民眾表示會改變出國旅遊時的飲食習慣，不僅更願意品嘗在地美食，還會選擇更安全的用餐環境。

同時，台灣人出國旅遊住宿與交通安排也更注重社交距離，58%民眾將會改變交通模式，包括選擇直航航班以更快抵達目的地或是自駕旅行減少接觸來降低染疫風險。在住宿的選擇上，相較於過去選擇背包客棧等共用空間多的住宿環境，36.7%民眾希望擁有更多獨立空間。此外，也有33.2%想要住在更親近大自然的飯店與景點民宿。

此外，有63.1%的民眾會比之前出國買更多，為親友與自己「多囤貨」一些當地必買品，其中保健品、生活用品與美妝品為台灣民眾出國囤貨最愛的品項，有51.2%民眾想要購買更多保健食品或藥品。

儘管出國旅遊是大多數民眾近期的願望，不過，調查數據也顯示，仍有23.4% 的民眾擔心疫情狀況及防疫政策，對出國旅遊先採觀望態度，就算台灣邊境開放，未來1年內也只想在島內旅遊，並以花東及離島等親近大自然的地方為主要旅遊景點。為了降低接觸風險，自駕出遊的比例也相較疫情前大幅增加26.3%。

同時，在與病毒共存的新常態生活，也讓旅行的不確定性變高，有67.2%的台灣民眾表示希望在預訂行程時，能有更多彈性及保障措施。因應新型態的旅遊需求，萬事達卡將自今年9月1日起，針對世界卡持卡人，權益全新升級，獨步業界推出涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼之旅遊保險保障，尊享醫療費用（傷害與疾病）、緊急醫療運送各最高10萬美元保障，並有住院津貼每日100美元保障至多15天，若持卡人在海外確診新冠肺炎必須強制隔離，則提供每日100美元的診斷檢疫津貼，至多14天補助其與隔離直接相關的合理且必要的住宿費用、膳食或其他費用；持卡人之配偶與子女亦能同享上述保障的50%的限額補償。
 

暑假旅遊旺季到來！東琉線航班每日運能恢復至2千人

疫後出國染疫該怎麼辦？觀光局、旅遊達人給建議

悠遊國旅補助方案7／15上路　觀光局公布細節

巷仔內／「觀光大國」解封止步　王國材成最大苦主

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀