想出國想瘋了！近8成國人可接受旅費漲25%　最想去這3國

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由於各國邊境管制降至疫情以來的最低水準，旅客已開始安排離家更遠的旅遊活動。萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，歷經兩年半的邊境管制，時至今日的與疫情共存，台灣民眾出國旅遊型態樣貌已大不相同，各年齡層跟團出遊的意願均降低，其中以20歲到30歲的年輕世代，跟團意願下滑比例幅度最高，達到70%；過往以家族跟團出國旅行的31歲到40歲三明治中生世代，也有超過4成受訪者表示將從跟團轉向自由行。
萬事達卡經濟研究所發布的「2022年旅遊：趨勢與轉變全球報告」亦發現，自今年初開始，國際休閒旅遊和商務旅行已增溫，短程國際休閒旅遊快速成長，相較新冠疫情爆發以來，今年2月開始，短程國際休閒航班的預訂量開始成長；到4月底為止，短程國際休閒航班的預訂量更較2019年高出25%。中程國際休閒航班的預訂情況也相仿，比2019年的水準高出27%。但受遠距居家辦公模式影響，商務旅行之復甦較休閒旅行為慢，但根據萬事達卡經濟研究所的數據顯示，商務航班預訂量自今年3月也首次超過2019年的水準。
而萬事達卡「台灣旅遊復甦關鍵洞察」亦顯示，未來台灣民眾出國玩，在食宿與交通安排方向，更加重視健康安全，並傾向選擇可以提供更多數位化及減少接觸的服務。近7成台灣民眾表示會改變出國旅遊時的飲食習慣，不僅更願意品嘗在地美食，還會選擇更安全的用餐環境。
同時，台灣人出國旅遊住宿與交通安排也更注重社交距離，58%民眾將會改變交通模式，包括選擇直航航班以更快抵達目的地或是自駕旅行減少接觸來降低染疫風險。在住宿的選擇上，相較於過去選擇背包客棧等共用空間多的住宿環境，36.7%民眾希望擁有更多獨立空間。此外，也有33.2%想要住在更親近大自然的飯店與景點民宿。
此外，有63.1%的民眾會比之前出國買更多，為親友與自己「多囤貨」一些當地必買品，其中保健品、生活用品與美妝品為台灣民眾出國囤貨最愛的品項，有51.2%民眾想要購買更多保健食品或藥品。
儘管出國旅遊是大多數民眾近期的願望，不過，調查數據也顯示，仍有23.4% 的民眾擔心疫情狀況及防疫政策，對出國旅遊先採觀望態度，就算台灣邊境開放，未來1年內也只想在島內旅遊，並以花東及離島等親近大自然的地方為主要旅遊景點。為了降低接觸風險，自駕出遊的比例也相較疫情前大幅增加26.3%。
同時，在與病毒共存的新常態生活，也讓旅行的不確定性變高，有67.2%的台灣民眾表示希望在預訂行程時，能有更多彈性及保障措施。因應新型態的旅遊需求，萬事達卡將自今年9月1日起，針對世界卡持卡人，權益全新升級，獨步業界推出涵蓋海外新冠診斷檢疫津貼之旅遊保險保障，尊享醫療費用（傷害與疾病）、緊急醫療運送各最高10萬美元保障，並有住院津貼每日100美元保障至多15天，若持卡人在海外確診新冠肺炎必須強制隔離，則提供每日100美元的診斷檢疫津貼，至多14天補助其與隔離直接相關的合理且必要的住宿費用、膳食或其他費用；持卡人之配偶與子女亦能同享上述保障的50%的限額補償。