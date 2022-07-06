開車門趕蜜蜂！突有「小毛怪」闖入 他愣：我該怎麼辦？
莫非這是蜜蜂發出的求救訊號？日本一名男子日前上車時，突然發現汽車裡有一隻蜜蜂飛來飛去，只好打開車門讓牠自行離開，不料卻吸引一隻小毛怪竄入車內，仔細一看發現竟然是一隻瘦弱生病的小貓咪，讓他瞬間傻眼：「我該怎麼辦啊？」
日本推特用戶@tokkun_com幾天前在網路分享這段奇遇，當時他不小心讓一隻蜜蜂飛進汽車內，為了讓牠自行離去，推主只好將所有車門都打開，而自己則是在一旁等待。沒想到蜜蜂順利飛走，這時卻有一隻小浪貓主動跳上車，在車內爬來爬去。推主一看牠不僅瘦小，眼睛還因為感染而張不開，全身毛髮凌亂不堪，看起來楚楚可憐。雖然推主嘗試給牠喝水餵飯，但是小貓完全不吃，因此他趕緊到附近公園公廁取水替牠稍作清洗，等到獸醫院開門後立刻帶牠就醫。
推主表示，小貓後來雖然喝了牛奶，但是生病的狀況讓他非常擔心，因此中午又再次去了獸醫院，雖然獸醫師表示牠已經脫離險境，但因為眼鼻感染嚴重，必須繼續住院治療觀察。推主也補充，醫護人員已經替牠洗澡除跳蚤，也對小貓的眼睛的開始治療，猜測牠可能因為體弱被母貓拋棄，因此才會感染得這麼嚴重，而且體內也有寄生蟲，大約還需要兩個星期左右才能完全康復，因此只能先讓小貓暫時留院。
網友們看到貼文後紛紛回應：「謝謝你的幫助，住小貓早日康復」、「還好有遇到你」、「感謝推主的善心」、「動物都知道要向好人求助」、「很聰明的小貓，知道要找人類幫忙」，而推主目前也表示小貓精神狀況不錯，雖然已經會自己進食，不過還沒完全康復，等到牠恢復健康，屆時再來看看推主會考慮收編或是替牠找個新家囉！（編輯：陳珮瑜）