COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

開車門趕蜜蜂！突有「小毛怪」闖入　他愣：我該怎麼辦？

▲日本一名車主為了趕蜜蜂開車門，卻被一隻生病的小浪貓闖入。（圖／推特帳號tokkun_com）
▲日本一名車主為了趕蜜蜂開車門，卻被一隻生病的小浪貓闖入。（圖／推特帳號tokkun_com）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 16:19:57

莫非這是蜜蜂發出的求救訊號？日本一名男子日前上車時，突然發現汽車裡有一隻蜜蜂飛來飛去，只好打開車門讓牠自行離開，不料卻吸引一隻小毛怪竄入車內，仔細一看發現竟然是一隻瘦弱生病的小貓咪，讓他瞬間傻眼：「我該怎麼辦啊？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲推主為了驅趕車內的蜜蜂，把所有車門都打開，沒想到卻引來一隻小浪貓跳上車。圖／推特帳號tokkun_com）
▲推主為了驅趕車內的蜜蜂，把所有車門都打開，沒想到卻引來一隻小浪貓跳上車。圖／推特帳號tokkun_com）
▲小浪貓不停在車內爬上爬下。（圖／推特帳號tokkun_com）
▲小浪貓不停在車內爬上爬下。（圖／推特帳號tokkun_com）
日本推特用戶@tokkun_com幾天前在網路分享這段奇遇，當時他不小心讓一隻蜜蜂飛進汽車內，為了讓牠自行離去，推主只好將所有車門都打開，而自己則是在一旁等待。沒想到蜜蜂順利飛走，這時卻有一隻小浪貓主動跳上車，在車內爬來爬去。推主一看牠不僅瘦小，眼睛還因為感染而張不開，全身毛髮凌亂不堪，看起來楚楚可憐。雖然推主嘗試給牠喝水餵飯，但是小貓完全不吃，因此他趕緊到附近公園公廁取水替牠稍作清洗，等到獸醫院開門後立刻帶牠就醫。

▲小貓在車上探索一番後，因為太虛弱就直接躺在車內不走。（圖／推特帳號tokkun_com）
▲小貓在車上探索一番後，因為太虛弱就直接躺在車內不走。（圖／推特帳號tokkun_com）
▲推主見牠眼睛因為感染而張不開，身體又虛弱，全身毛髮不僅凌亂還有許多跳蚤，趕緊送醫治療。（圖／推特帳號tokkun_com）
▲推主見牠眼睛因為感染而張不開，身體又虛弱，全身毛髮不僅凌亂還有許多跳蚤，趕緊送醫治療。（圖／推特帳號tokkun_com）
推主表示，小貓後來雖然喝了牛奶，但是生病的狀況讓他非常擔心，因此中午又再次去了獸醫院，雖然獸醫師表示牠已經脫離險境，但因為眼鼻感染嚴重，必須繼續住院治療觀察。推主也補充，醫護人員已經替牠洗澡除跳蚤，也對小貓的眼睛的開始治療，猜測牠可能因為體弱被母貓拋棄，因此才會感染得這麼嚴重，而且體內也有寄生蟲，大約還需要兩個星期左右才能完全康復，因此只能先讓小貓暫時留院。

▲醫護人員替牠洗澡除跳蚤，並治療受感染的眼睛。（圖／推特帳號tokkun_com）
▲醫護人員替牠洗澡除跳蚤，並治療受感染的眼睛。（圖／推特帳號tokkun_com）
▲小貓住院幾天後健康況狀大幅改善，看見推主還會主動上前撒嬌。（圖／推特帳號tokkun_com）
▲小貓住院幾天後健康況狀大幅改善，看見推主還會主動上前撒嬌。（圖／推特帳號tokkun_com）
▲小貓：奴才，本喵出院後要住你家喔！（圖／推特帳號tokkun_com）
▲小貓：奴才，本喵出院後要住你家喔！（圖／推特帳號tokkun_com）
網友們看到貼文後紛紛回應：「謝謝你的幫助，住小貓早日康復」、「還好有遇到你」、「感謝推主的善心」、「動物都知道要向好人求助」、「很聰明的小貓，知道要找人類幫忙」，而推主目前也表示小貓精神狀況不錯，雖然已經會自己進食，不過還沒完全康復，等到牠恢復健康，屆時再來看看推主會考慮收編或是替牠找個新家囉！（編輯：陳珮瑜）


太慢了！貓咪肚子餓伸手「敲碗催飯」　網笑：吃貨無法等

狗誤闖禁地！虎斑貓炸毛「多影分身」　網笑：遇見大Boss

貓咪小時候超萌！2年後飄江湖味　網愣：養到詐騙集團？

奴才驚見飯鍋長出「毛妖精」！牠一臉傲嬌：我的晚餐呢？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

最想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀