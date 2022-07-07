肯尼NOW星球／正磊主播來踢館！評選NBA史上最強13人陣容

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在先發名中，比較值得討論的是在中鋒的部分，肯尼哥選擇NBA史上的得分王「天鉤賈霸」，但正磊主播安排馬刺隊的傳奇球星「石佛」Tim Duncan成為他的先發中鋒，正磊表示：「我的先發陣容比較定義在現今的籃球，我把LeBron James放到四號位，Tim Duncan放到五號位，這個陣容無懈可擊」。
另外在替補陣容裡面，正磊把「天下第二人」Scottie Pippen擺在先發得分後衛讓肯尼哥百思不得其解，正磊主播覺得：「Scottie Pippen的防守能力非常出色，如果要選防守第一人他一定在討論名單，另外他的球風也是獨一無二，所以選擇Scottie Pippen」，而肯尼哥在大前鋒捨棄「非洲天王」Hakeem Olajuwon，選擇過去效力爵士隊的Karl Malone，他說：「因為Karl Malone很耐打，又是NBA史上排名第二多的球員，雖然沒有冠軍，但爵士隊在西區的戰績都是名列前茅」。
有趣的是，楊正磊把Kobe Bryant安排在小發小前鋒的位置上，但肯尼哥竟然沒有把Kobe放在先發名單，他的考量是什麼？還有哪些安排是令觀眾意想不到的？7/7（四）晚間十點，喜愛NBA的粉絲們，千萬不要錯過精采的《肯尼NOW星球》喔。