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許藍方判賠50萬！親發「5聲明」反擊：謝謝相信我的朋友

▲許藍方發表5點聲明回應不倫官司。（圖／翻攝自許藍方博士 Dr. Gracie臉書）
▲許藍方發表5點聲明回應不倫官司。（圖／翻攝自許藍方博士 Dr. Gracie臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-07-06 16:35:29

「最美博士」許藍方被控不倫已婚康醫師，遭康妻求償300萬元。法官今（6）日判決，許藍方應給付康妻50萬元，其餘駁回，全案仍可上訴。對此，許藍方最新在臉書發文表示，「尊重法官所判定的民事結果」，但仍提出5聲明反擊，並強調「事情至今正式告一段落，謝謝一路上支持與相信我的朋友」。

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許藍方所提5點聲明如下：

1.本人和康先生無情感關係和肢體接觸，也無私密照、裸照一事，劉小姐於新聞上的聲明指出的私密照，康先生在庭上作證時已否認；而劉小姐提交證據的部分照片並不是本人，本人的照片則是歷年來皆公開在社交平台的照片，我方已針對此事提出刑事名譽誹謗訴訟。

2.對方所提供之證據均為「txt文字檔」，無line訊息原始檔，詢問專家後，已於庭上告知法官「無原始檔的line轉出txt檔」可透過電腦或手機假造。

▲許藍方發聲自清。（圖／翻攝自許藍方臉書）
▲許藍方發聲自清。（圖／翻攝自許藍方臉書）
3.對方一開始即提出1000萬和解金要求，並非如對方所說，有嘗試聯繫無回應，也非直接提告，期間康先生透過公共電話無來電顯示表示：「不處理1000萬是想上新聞嗎？」對方卻在本人於庭上告知法官此事後，寫書狀矢口否認。以下為對方之書狀，及我方當時代為出席之曾律師的民事證人陳述狀，已於ㄧ式三聯提供給法官、對方、本人存留各一份。

▲許藍方發聲自清。（圖／翻攝自許藍方臉書）
▲許藍方發聲自清。（圖／翻攝自許藍方臉書）
4.網路上所謠傳「許藍方的私密照或影片」已於110年11月27日於警察局與警方共同確認，證實為小玉硬碟中的換臉影片。

▲許藍方發聲自清。（圖／翻攝自許藍方臉書）
▲許藍方發聲自清。（圖／翻攝自許藍方臉書）
5.期間，本人接受當時經紀公司TVBS團隊的媒體事業部主管狄志為建議，將原本的曾耀賢律師更換成與公司有合作關係的劉韋廷律師，律師費全由本人負擔，並已支付完畢。

許藍方最後強調，事情已告一段落，「以上述事證陳述。本人會持續在教育工作上努力，謝謝一路上支持與相信我的朋友。感謝所有的發生，造就現在的我」。（編輯：倪浩軒）

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